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Онлайн-марафон в поддержку медиков планирует побить рекорд всех концертов страны

24.04.2020 20:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

7 часов популярных песен, десятки видеомостов и уже несколько тысяч белорусских рублей - все в поддержку наших медработников. Продюсерский центр "СПАМАШ" организовал масштабный онлайн-концерт, где три десятка белорусских артистов передают друг другу вокальную эстафету. Эпицентр - студия звукозаписи "СПАМАШа", оттуда и ведут прямой эфир на нескольких платформах интернета и радио. Особая поддержка Витебской областной клинической больнице, ей же и открыт благотворительный счет для сбора средств. Кстати, врачи медучреждения включаются в марафон, дают белорусам советы и делятся новостями из Витебска. К марафону со словами поддержки подключились и те, кто ежегодно приезжает в качестве гостя на "Славянский базар".

Онлайн-марафон планирует сегодня побить рекорд всех концертов страны: более 11 часов в эфире.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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7 часов популярных песен, десятки видеомостов и уже несколько тысяч белорусских рублей - все в поддержку наших медработников. Продюсерский центр "СПАМАШ"...
 
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