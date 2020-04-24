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В Светлую седмицу звонить в колокола позволено всем

Преподобная Евфросиния основала монастырь в XII веке

В монастыре живут 120 насельниц

Сила - в молитве

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пасхальная неделя в Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре Торжественная обстановка царит во всех храмах. Особенная атмосфера в эти дни в полоцкой обители. В Спасо-Евфросиниевском монастыре живут более 100 сестер. В...

Торжественная обстановка царит во всех храмах. Особенная атмосфера в эти дни в полоцкой обители. В Спасо-Евфросиниевском монастыре живут более 100 сестер. В каждодневной молитве они молят Преподобную - небесную заступницу Беларуси - о благодати.В обитель, где бьется сердце Беларуси, отправиласьКолокола святой обители возвещают радостную весть: Христос Воскрес! В эти дни слышать звон можно чаще обычного: Светлая седмица - то время, когда звонить в монастырские колокола позволено всем - и взрослым, и детям.Монахиня Феврония, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря: "По церковному уставу положено во все дни Святой седмицы звонить непрерывно в колокола до вечернего богослужения. Поэтому у нас тоже в монастыре очень много желающих, кто хочет подняться на колокольню от мала до велика, и звонят с большой радостью.К Пасхе звонницу украсили разноцветными лентами. Особенно торжественно в храме: у икон - живые цветы, розы и гвоздики и у раки с мощами святой Евфросинии. Монастырь был основан Преподобной в 12-м веке. Настоящая реликвия - Спасская церковь, построенная при жизни Ефросинии. В нем келья, где жила молитвенница, сохранились даже фрески, перед которыми молилась первая белорусская святая.В Полоцк едут за благодатью, помощью и умиротворением. Жизнь здесь течет неспешно, так, чтобы можно было насладиться красотой вокруг. Еще немного, и яркими красками расцветут клумбы, обустроенные заботливыми руками насельниц монастыря. Заложен сад, где сестры каждый год собирают урожай яблок, груш и смородины.В обители живут 120 сестер. Их дни проходят в трудах и молитвах. У каждой свое послушание - изготавливают свечи, шьют монастырское облачение, пишут иконы и книги. Но не в эту неделю. Светлая седмица - время для молитвы и раздумий о чуде воскрешения.В монастыре есть большая библиотека. Здесь Жития святых, размышления богословов о вере и силе молитвы.Молиться вместе с народом в святой день Пасхи. По традиции сделал это и Глава государства. Праздничную свечу он зажег в Свято-Благовещенском ляденском храме. Слова, с которыми Александр Лукашенко обратился к верующим, до слез тронули сестер, живущих в Полоцкой обители.Настоятельница монастыря - игуменья Евдокия - распечатала речь Президента и зачитала ее монахиням. Говорит: "Сила этих слов сравнима с силой проповеди".На Пасхальной неделе после праздничной утренней службы вокруг храма монахини совершают крестный ход. Славят господа и молят Преподобную Ефросинию - небесную заступницу Беларуси - о благодати. Знают, сила в вере.