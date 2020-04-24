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Пасхальная неделя в Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре
24.04.2020 22:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТоржественная обстановка царит во всех храмах. Особенная атмосфера в эти дни в полоцкой обители. В Спасо-Евфросиниевском монастыре живут более 100 сестер. В каждодневной молитве они молят Преподобную - небесную заступницу Беларуси - о благодати.
В обитель, где бьется сердце Беларуси, отправилась Ольга Масловская.
В Светлую седмицу звонить в колокола позволено всемКолокола святой обители возвещают радостную весть: Христос Воскрес! В эти дни слышать звон можно чаще обычного: Светлая седмица - то время, когда звонить в монастырские колокола позволено всем - и взрослым, и детям.
Монахиня Феврония, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря: "По церковному уставу положено во все дни Святой седмицы звонить непрерывно в колокола до вечернего богослужения. Поэтому у нас тоже в монастыре очень много желающих, кто хочет подняться на колокольню от мала до велика, и звонят с большой радостью.
Преподобная Евфросиния основала монастырь в XII векеК Пасхе звонницу украсили разноцветными лентами. Особенно торжественно в храме: у икон - живые цветы, розы и гвоздики и у раки с мощами святой Евфросинии. Монастырь был основан Преподобной в 12-м веке. Настоящая реликвия - Спасская церковь, построенная при жизни Ефросинии. В нем келья, где жила молитвенница, сохранились даже фрески, перед которыми молилась первая белорусская святая.
Монахиня Рахиль, насельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря: "Недавно там обнаружили печать святой Ефросиньи, ту печать, которую святая ставила на своих документах. Обнаружили храм подземный, как в Киево-Печерской Лавре, где древние святые отцы молились под землей. Вот и святая тоже уединялась в молитвах, чтобы соединиться с Богом поближе".
В монастыре живут 120 насельниц
В Полоцк едут за благодатью, помощью и умиротворением. Жизнь здесь течет неспешно, так, чтобы можно было насладиться красотой вокруг. Еще немного, и яркими красками расцветут клумбы, обустроенные заботливыми руками насельниц монастыря. Заложен сад, где сестры каждый год собирают урожай яблок, груш и смородины.
В обители живут 120 сестер. Их дни проходят в трудах и молитвах. У каждой свое послушание - изготавливают свечи, шьют монастырское облачение, пишут иконы и книги. Но не в эту неделю. Светлая седмица - время для молитвы и раздумий о чуде воскрешения.
Сила - в молитвеВ монастыре есть большая библиотека. Здесь Жития святых, размышления богословов о вере и силе молитвы.
Молиться вместе с народом в святой день Пасхи. По традиции сделал это и Глава государства. Праздничную свечу он зажег в Свято-Благовещенском ляденском храме. Слова, с которыми Александр Лукашенко обратился к верующим, до слез тронули сестер, живущих в Полоцкой обители.
Настоятельница монастыря - игуменья Евдокия - распечатала речь Президента и зачитала ее монахиням. Говорит: "Сила этих слов сравнима с силой проповеди".
Игуменья Евдокия (Левшук), настоятельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря: "Он так все правильно сказал, так глубоко сказал. Глубоко сказал о церкви, и о вере в Бога, и о жизни человека, как важно правильно жить, жить своим трудом. Поддержал тех людей, кто может быть в больнице, поддержал, чтобы чрезмерно не переживали, потому что с нами Бог. И если придется где-то как-то переболеть, это ж естественно. Главное, что мы с Богом, чтобы мы держались, чтобы чрезмерно не переживали, не волновались, потому что и в этом сила".
На Пасхальной неделе после праздничной утренней службы вокруг храма монахини совершают крестный ход. Славят господа и молят Преподобную Ефросинию - небесную заступницу Беларуси - о благодати. Знают, сила в вере.
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Торжественная обстановка царит во всех храмах. Особенная атмосфера в эти дни в полоцкой обители. В Спасо-Евфросиниевском монастыре живут более 100 сестер. В...
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