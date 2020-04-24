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Новое общежитие для студентов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно за сутки разработали и внедрили в производство защитные экраны для медиков Создание технопарков при высших учебных заведениях - одно из перспективных направлений развития практико-ориентированного образования в стране. Так, в...

Создание технопарков при высших учебных заведениях - одно из перспективных направлений развития практико-ориентированного образования в стране. Так, в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы научно-технический парк существует уже несколько лет. Его резидентами стали 10 компаний, которые занимаются перспективными разработками в IT-сфере, выполняют научно-исследовательские инновационные проекты. К примеру, всего за сутки здесь разработали и внедрили в производство защитные пластиковые экраны для медиков, которые изготавливают при помощи лазера и 3D-принтера.Вместе с развитием инновационного образования Гродненский государственный университет имени Янки Купалы активно создает и материальную базу для студентов и преподавателей. Здесь завершается строительство нового общежития на 1000 мест. Проект был реализован при поддержке Президента страны. Первых студентов заселят уже в августе этого года.