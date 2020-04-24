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В Гродно за сутки разработали и внедрили в производство защитные экраны для медиков
24.04.2020 20:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоздание технопарков при высших учебных заведениях - одно из перспективных направлений развития практико-ориентированного образования в стране. Так, в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы научно-технический парк существует уже несколько лет. Его резидентами стали 10 компаний, которые занимаются перспективными разработками в IT-сфере, выполняют научно-исследовательские инновационные проекты. К примеру, всего за сутки здесь разработали и внедрили в производство защитные пластиковые экраны для медиков, которые изготавливают при помощи лазера и 3D-принтера.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "Надо все-таки определиться с перспективными направлениями не просто исследований, а именно прикладных исследований, которые могут лечь в основу создания инновационных продуктов. А создание инновационных продуктов предполагает производственную базу. Сейчас строится в технопарке цех, где будет создана эта производственная база. Поэтому сегодня надо серьезно в этом направлении поработать".
Новое общежитие для студентовВместе с развитием инновационного образования Гродненский государственный университет имени Янки Купалы активно создает и материальную базу для студентов и преподавателей. Здесь завершается строительство нового общежития на 1000 мест. Проект был реализован при поддержке Президента страны. Первых студентов заселят уже в августе этого года.
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Создание технопарков при высших учебных заведениях - одно из перспективных направлений развития практико-ориентированного образования в стране. Так, в...
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