|
В Беларуси внесены изменения в порядок перемещения товаров для личного пользования через границу
24.04.2020 22:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоответствующий указ подписал Президент. В частности, отменяются месячные нормы на посылки из-за рубежа. При этом по-прежнему действуют разовые нормы - стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес - 10 килограммов. Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров при въезде в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в 3 месяца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующий указ подписал Президент. В частности, отменяются месячные нормы на посылки из-за рубежа. При этом по-прежнему действуют разовые нормы - стоимость...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)