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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси внесены изменения в порядок перемещения товаров для личного пользования через границу Соответствующий указ подписал Президент. В частности, отменяются месячные нормы на посылки из-за рубежа. При этом по-прежнему действуют разовые нормы - стоимость...

Соответствующий указ подписал Президент. В частности, отменяются месячные нормы на посылки из-за рубежа. При этом по-прежнему действуют разовые нормы - стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес - 10 килограммов. Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров при въезде в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в 3 месяца.