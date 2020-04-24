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В Беларуси внесены изменения в порядок перемещения товаров для личного пользования через границу

24.04.2020 22:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующий указ подписал Президент. В частности, отменяются месячные нормы на посылки из-за рубежа. При этом по-прежнему действуют разовые нормы - стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес - 10 килограммов. Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров при въезде в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в 3 месяца.
 
 
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Соответствующий указ подписал Президент. В частности, отменяются месячные нормы на посылки из-за рубежа. При этом по-прежнему действуют разовые нормы - стоимость...
 
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