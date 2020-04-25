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Самая яркая птица Беларуси вернулась с зимовки

25.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Брюшко золотистой щурки голубое, спина и задняя часть шеи окрашены в рыже-коричневый, а на крыльях — оба эти цвета.

Самая яркая птица Беларуси вернулась с зимовки

Самая окрашенная птица континента — золотистая щурка — возвращается в Беларусь с зимовки, соответствующие наблюдения уже зафиксированы на сайте «Живая весна».

Многие перелетные птицы уже вернулись в Беларусь, в их числе варакушки, белые аисты, жаворонки, скворцы, горихвостки и чибисы.

Бердвотчеры заметили в Беларуси и золотистую щурку. Эту птичку называют самой яркой в Европе.

Брюшко золотистой щурки голубое, спина и задняя часть шеи окрашены в рыже-коричневый, а на крыльях — оба эти цвета.

Золотистая щурка внесена в Красную книгу Беларуси — увидеть эту красавицу не так легко. Чаще всего ее наблюдают в Гомельской области, хотя в последние годы регистрируют этих птиц и в других областях, даже в самой северной — Витебской.

Большинство птиц уже вернулись в Беларусь с зимовки. Среди последних в мае в страну вернутся стрижи — одни из символов весны.

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Брюшко золотистой щурки голубое, спина и задняя часть шеи окрашены в рыже-коричневый, а на крыльях — оба эти цвета. Самая...
 
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