Самая яркая птица Беларуси вернулась с зимовки

Самая окрашенная птица континента — золотистая щурка — возвращается в Беларусь с зимовки, соответствующие наблюдения уже зафиксированы на сайте «Живая весна».
Многие перелетные птицы уже вернулись в Беларусь, в их числе варакушки, белые аисты, жаворонки, скворцы, горихвостки и чибисы.
Бердвотчеры заметили в Беларуси и золотистую щурку. Эту птичку называют самой яркой в Европе.
Брюшко золотистой щурки голубое, спина и задняя часть шеи окрашены в рыже-коричневый, а на крыльях — оба эти цвета.
Золотистая щурка внесена в Красную книгу Беларуси — увидеть эту красавицу не так легко. Чаще всего ее наблюдают в Гомельской области, хотя в последние годы регистрируют этих птиц и в других областях, даже в самой северной — Витебской.
Большинство птиц уже вернулись в Беларусь с зимовки. Среди последних в мае в страну вернутся стрижи — одни из символов весны.