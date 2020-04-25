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Пальметта традиционная формовка деревьев как в монастырских садах Англии

25.04.2020 12:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Грандиозные планы  садовода. Андрей Синкевич готов научить нас формировать пальметту!

Пальметта - это такой вид формировки, который традиционно применяется в монастырских садах Англии. Это декоративная формировка. Но при этом она может быть и урожайной плодовой формировкой. 

Чтобы представить пальметту во всей красе, ненадолго покинем питомник Декорсад. Посмотрите, как необычно смотрится такой сад. Деревья отлично растут вдоль стен или забора и занимают совсем мало места. А главное, крона прекрасно освещается солнцем и хорошо проветривается. Красиво и урожайно! 

Как выбрать саженец для пальметты? 


Стоит помнить, что не все деревья подойдут для формировки в виде пальметты. Обращайте внимание на ярко выраженный первый ярус. Хотя бы 2 ветки, расположенные в проекции кроны. Заготовку из бамбуковых палочек располагаем на определенном уровне. Привязываем центральный проводник. Это самый первый вариант формировки. И располагаем сразу в первый год ветки-горизонтали. Тем самым мы получим первый ярус веток. 

Не стоит выбирать сорта сильнорослые. Потому что они будут стремиться пойти волчками вверх. Стоит выбирать сорта со сдержанным либо слабым ростом. Идеально подходит сорт Ред Крафт. Потому что она имеет полуплакучую зонтичную крону. То, что нам нужно. Без ярко выраженного роста. 

Яблоня "Ред Крафт" - поздний сорт. Устойчив к парше и другим заболеваниям. Очень зимостойкий.


Пальметта традиционная формовка деревьев как в монастырских садах Англии


Зимний сорт яблок, кисло-сладкого вкуса. Созревает ко второй половине сентября и отлично хранится до конца мая. Входит в десятку лучших сортов белорусских. 

Деревце будет стоять до следующего года. За один сезон пальметту не сформируешь.

Это деревце уже постарше. Четвертый год формировки. Садовод пытается вывести его на высоту 2-2,5 м. Сделать хотя бы 4-5 плодовых яруса. Сейчас весной для этого нужно обновить колышки подвязки. Выровнять центральный ствол, он накренился. Добавим правое крыло. В принципе, все готово, чтобы формировать ветки в горизонтали. 

Для этого садовод берет палочку бамбука. И к ней привяжем новый ярус.

Пальметта традиционная формовка деревьев как в монастырских садах Англии


Чем лучше всего подвязывать? 


Мы используем джутовые веревочки. Они не врезаются в древесину и к концу сезона полностью разлагаются. Не нужно их снимать. А здесь остались следы. 

Сейчас несложная геометрия. Вспоминаем квадрат. Вначале крепим саму опору, чтобы у нас был четко выраженный квадрат, с ровными углами. Чтобы дерево держалось в заданных параметрах. В чем смысл данной формировки. Побег, будучи закрепленным весной, сохраняет эту форму уже на следующий год. То есть сейчас мы можем выгнуть ветку в любом положении. И зафиксировав ее в таком положении, получим ее форму в будущем. Так можно формировать различные плакучие формы, спирали. Можно сделать с деревом все, что угодно. Но делается это только весной, когда побеги гибкие. 

Пальметта традиционная формовка деревьев как в монастырских садах Англии


И теперь подвязываем побег к бамбуку. Линия должна быть строго горизонтальной. У Андрея для этого специальный подвязчик. Подойдет и обычная бечевка.

Некоторые ветки имеют без подвязки горизонтальную форму. Но, естественно, потребуется небольшая обрезка. Сейчас весной обрезаем побеги, которые нам не нужны - на кольцо. Здесь роста не должно быть. Побеги, которые нам нужны, мы обрезаем на небольшой сучок. Чтобы вызвать здесь плодовую почку либо веточку-продолжение. 

Должны предупредить. У этой формировки все же есть минус. Очень она трудоемкая. 

Ее нужно обрезать ежегодно на протяжение 6-10 лет. А уже потом пожинать результат плода и любоваться таким произведением искусства.

 
 
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Грандиозные планы  садовода. Андрей Синкевич готов научить нас формировать пальметту! Пальметта - это такой вид формировки, который традиционно применяется в...
 
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