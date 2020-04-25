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Субботник в деревне Доброславка прошёл слаженно и плодотворно
25.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, 22 апреля в Доброславке кипела работа. У живописного пруда, который располагается в центре деревни, обрезали сухие ветки деревьев и убрали мусор. Активисты высадили здесь около 40 рябин, а рядом с почтовым отделением разбили клумбу. Работы на этом не заканчиваются. Скоро на клумбе появятся цветы, также в планах – посадка около 20 плодовых деревьев рядом с водоемом.
Слаженно трудились в солнечный погожий день представители трудовых коллективов Лыщенской и Бобриковской средних школ, жители Доброславки и соседних деревень. Участие в акции принимали председатель Бобриковского сельисполкома А.А. Банцевич, председатель Пинского районного объединения профсоюзов В.Е. Наривончик, председатель Пинской районной организации белорусского профессионального союза работников образования и науки А.И. Приловская, главный специалист Пинской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК С.В. Бурда.
Саженцы для посадки предоставило Доброславское лесничество ГЛХУ «Телеханский лесхоз», также помощь оказали ОАО «Лыще» и СУП «ПинскдревАгро».
Наталья МИЛЕВСКАЯ
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