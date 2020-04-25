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18 граждан Беларуси вскоре попадут на Родину
25.04.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще 18 граждан Беларуси вскоре попадут на Родину благодаря совместным усилиям Посольства Беларуси в Узбекистане и Росавиации. Наши соотечественники доставлены из Ташкента в Москву и уже сейчас направляются к российско-белорусской границе.
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Еще 18 граждан Беларуси вскоре попадут на Родину благодаря совместным усилиям Посольства Беларуси в Узбекистане и Росавиации. Наши соотечественники доставлены из...
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