Как будут аттестовывать школьников? Учителя написали открытое письмо, чиновники решение еще не приняли

Источник материала: Tut.by

На «Нашей Ниве» появилось открытое письмо от учителей к министру образования. В нем педагоги просят пересмотреть подход аттестации по итогам четвертой четверти для учеников, которые учатся дома. Учителя обращают внимание, что учебу детей реально оценить, выставить оценку за четвертую четверть и учитывать ее при годовой аттестации. Чиновники говорят, что решение по аттестации еще не принято.

Учителя написали открытое письмо

— 24 красавіка шмат хто з маіх калег у школах Беларусі атрымаў праз розныя каналы сувязі інфармацыю са спасылкай на намесніка міністра адукацыі Аляксандра Кадлубая аб тым, што ў Міністэрстве прынята рашэнне не атэстоўваць у чацвёртай чвэрці вучняў, якія па рашэнні законных прадстаўнікоў навучаюцца дома пры дапамозе інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій: адзначаць у журналах іх адсутнасць, не выстаўляць у класныя журналы адзнакі за дамашнія работы і тым самым закрыць ім доступ да паўнавартаснага адукацыйнага працэсу. Я маю надзею на тое, што змагу перасцерагчы Міністэрства ад памылковых крокаў, — отметила автор письма, учитель русского языка и литературы Анна Северинец.

Она попросила министерство пересмотреть «неконструктивный подход» к аттестации по итогам четвертой четверти тех учеников которые учатся дома.

— Калі мы вырашаем пазбавіць дзяцей, што знаходзяцца зараз дома, права на атэстацыю ў апошняй, часцяком вырашальнай, чвэрці, мы тым самым перакрэсліваем той давер, які ёсць паміж намі, настаўнікамі, нашымі вучнямі - і іх бацькамі. Мы кідаем іх адзін на адзін з праблемай у вельмі няпростай сітуацыі. Мы перастаем даваць ім тую зваротную сувязь, якую яны зараз павінны мець ад нас і на якую маюць права. Мы распісваемся ва ўласнай бездапаможнасці. Гэта не толькі непедагагічна, гэта — не па-чалавечы. (…) Я прашу Міністэрства перагледзець неканструктыўны падыход да атэстацыі па выніках чацвёртай чвэрці тых вучняў, якія навучаюцца пры дапамозе ІКТ, дазволіць настаўнікам пераносіць у журнал адзнакі, атрыманыя за работы, што выконваюцца дома, і атэстоўваць дзяцей па выніках самастойнай працы за чацвёртую чвэрць, а таксама ўлічваць адзнаку пры выстаўленні гадавой. Пытанне арганізацыі неабходнага тэматычнага кантроля ў чвэрці лічу чыста тэхнічным — яго лёгка наладзіць нават ва ўмовах выкарыстання ІКТ.

К письму присоединились еще более 20 учителей.

Что говорят в школах



Фото: Reuters

— Абсолютно никакой информации нет. Пропуски детям, которые учатся на дому, мы не ставим. Кто-то присылается работы по вайберу, кто-то скидывает в электронный журнал, кто-то приносит на вахту — о том, как это все оценивать, нет никакой информации, — рассказывает одна из учителей минской школы. У них сейчас в школу ходит 30−35% детей, некоторые родители написали заявления, что дети не будут ходить в школу до конца учебного года.

По словам учительницы, им не предоставили информацию о том, как оценивать детей на домашнем обучении и по итогам четвертой четверти, и всего года. По правилам это может выглядеть так: за четвертую четверть ребенок может быть не аттестован, а годовая оценка выставляется на основе результатов трех четвертей: три оценки суммируются и делятся на три. Однако, как оно будет в реальности, наша собеседница не знает.

Что говорят чиновники

Мы задали волнующие вопросы во время прямой телефонной линии первому заместителю министра образования Ирине Старовойтовой.

— Есть ли какое-то решение не аттестовывать в четвертой четверти детей, которые учатся дома с помощью информационно-коммуникативных технологий и как в принципе будут аттестованы эти дети? За три четверти их оценки суммируют и поделят на три или суммируют за три четверти и поделят на четыре?

— Аттестация детей будет осуществляться в установленном порядке в соответствие с законодательством. Аттестовать детей за три четверти возможно.

Также мы уточнили, должны ли дети со следующей недели все быть в школе и могут ли они по-прежнему пользоваться возможностью обучения на дому.

— Что касается обучения детей дома — это установленный порядок, который существовал и ранее. Никаких изменений, внесений изменений или распоряжений Министерство образования не давало.

Ирина Старовойтова пояснила, что родители по-прежнему могут написать заявление, в котором они обоснуют причину нахождения ребенка дома.

Заместитель председателя Мингоисполкома Артем Цуран, который курирует вопросы образования в Минске, разъяснил, что решение планируют принять после 4 мая.

— Принято ли какое-то решение о том, как будут аттестовывать тех детей, которые не ходят в школу? Стали ходить такие слухи, что возьмут оценки за три четверти, а потом поделят на четыре, и будут очень сильно снижены годовые оценки.

— Надо сказать, что аттестации мы окончательное решение не принимали, все зависит от того, как мы выйдем на учебный процесс после праздников, 4 мая, какова будет ситуация по школам, по гимназиям, по заболевшим детям. Будем отталкиваться от посещаемости. На данный момент нам четких установок от Минобразования нет по тому, как мы будем действовать, но мы и договаривались с министром, что подойдем к это теме.

— А правда, что есть сейчас установка учителям чуть ли не загонять детей обратно в школу?

— Ни в коем разе. Мы такую установку точно не давали как местные органы власти. По крайней мере, мой ребенок пока дома. Учится с получением заданий на дом и обратной связью, хотя просится уже в гимназию.

Артем Цуран говорит, что когда решение по школам будет принято, всех обязательно оповестят.