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По традиции на субботник вышли и парламентарии
25.04.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшинство работают по своим округам. Столичные же депутаты взяли негласное шефство над парком Тивали - здесь трудятся уже в третий раз. На этом месте раньше была деревня, потом пустырь. Уже этим летом здесь будет полноценное место для отдыха. Совсем недавно установили детские площадки.
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Большинство работают по своим округам. Столичные же депутаты взяли негласное шефство над парком Тивали - здесь трудятся уже в третий раз. На этом месте раньше была...
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