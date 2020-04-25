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По традиции на субботник вышли и парламентарии

25.04.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большинство работают по своим округам. Столичные же депутаты взяли негласное шефство над парком Тивали - здесь трудятся уже в третий раз. На этом месте раньше была деревня, потом пустырь. Уже этим летом здесь будет полноценное место для отдыха. Совсем недавно установили детские площадки. 
 
 
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Большинство работают по своим округам. Столичные же депутаты взяли негласное шефство над парком Тивали - здесь трудятся уже в третий раз. На этом месте раньше была...
 
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