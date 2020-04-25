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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По традиции на субботник вышли и парламентарии Большинство работают по своим округам. Столичные же депутаты взяли негласное шефство над парком Тивали - здесь трудятся уже в третий раз. На этом месте раньше была...

Большинство работают по своим округам. Столичные же депутаты взяли негласное шефство над парком Тивали - здесь трудятся уже в третий раз. На этом месте раньше была деревня, потом пустырь. Уже этим летом здесь будет полноценное место для отдыха. Совсем недавно установили детские площадки.