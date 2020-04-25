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Могилевская область присоединилась к субботнику
25.04.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрисоединились к наведению порядка и жители Могилевского региона - посадка аллей, благоустройство памятников. Работа кипит и в быстрорастущем Спутнике - здесь запланировано строительство еще двух домов и детских садиков. А также в Зеленой роще, и Печерском лесопарке.
Молодежные организации работают на благоустройстве мемориалов и воинских захоронений.
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Присоединились к наведению порядка и жители Могилевского региона - посадка аллей, благоустройство памятников. Работа кипит и в быстрорастущем Спутнике - здесь...
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