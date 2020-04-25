Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Могилевская область присоединилась к субботнику Присоединились к наведению порядка и жители Могилевского региона - посадка аллей, благоустройство памятников. Работа кипит и в быстрорастущем Спутнике - здесь...

Присоединились к наведению порядка и жители Могилевского региона - посадка аллей, благоустройство памятников. Работа кипит и в быстрорастущем Спутнике - здесь запланировано строительство еще двух домов и детских садиков. А также в Зеленой роще, и Печерском лесопарке.Молодежные организации работают на благоустройстве мемориалов и воинских захоронений.