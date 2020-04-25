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Солдаты и офицеры облагораживают воинские части и улицы городов
25.04.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоддержали акцию чистоты и военные – по всей стране солдаты, офицеры, прапорщики и гражданский персонал воинских частей облагораживали собственную территорию, а также городские памятники, улицы и кварталы. В Минске курсанты Военной академии сегодня трудятся на территории своей альма-матер. А за чистоту и ухоженность Аллеи Славы взялись военнослужащие 120-й бригады.
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Поддержали акцию чистоты и военные – по всей стране солдаты, офицеры, прапорщики и гражданский персонал воинских частей облагораживали собственную территорию, а...
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