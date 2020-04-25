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«Кто сегодня может сказать, что будет? Никто». Лукашенко объяснил, почему перенес послание

25.04.2020 12:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время субботника в Петриковском районе Александр Лукашенко рассказал, почему перенес послание парламенту, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было, — сказал Александр Лукашенко. —  Как только готово было бы послание, и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну, а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменили ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто.

Ранее послание президента парламенту и народу, как сообщали источники TUT.BY, было запланировано на 16 апреля, но оно не состоялось. Новая дата неизвестна.

По данным телеграм-канала, возможно, послание совместят с президентской программой.

 
 
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Во время субботника в Петриковском районе Александр Лукашенко рассказал, почему перенес послание парламенту, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
 
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