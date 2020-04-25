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180 человек вылетели эвакуационным рейсом «Белавиа» из Гоа

25.04.2020 19:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 апреля вылетел эвакуационный рейс авиакомпании «Белавиа» из индийского штата Гоа. Перелет специально организован для белорусов и иностранных граждан, которые до этого момента находились в Индии и не могли вернуться на родину, сообщает сайт Министерства транспорта.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На борту самолета находится 180 человек (в том числе двое детей до двух лет), 85 из них — граждане Беларуси, 95 — иностранных государств. Ориентировочно самолет должен прибыть 26 апреля в 04.05 в Национальный аэропорт Минск. После все пассажиры пройдут необходимый тепловизионный контроль в зоне прилета.

Все эвакуированные белорусы должны будут возместить бюджетные средства, затраченные на выполнение эвакуационных рейсов. По закону они могут сделать это до 31 декабря 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Все эвакуированные белорусы должны будут возместить бюджетные средства, затраченные на выполнение эвакуационных рейсов.
 
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