|
180 человек вылетели эвакуационным рейсом «Белавиа» из Гоа
25.04.2020 19:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 апреля вылетел эвакуационный рейс авиакомпании «Белавиа» из индийского штата Гоа. Перелет специально организован для белорусов и иностранных граждан, которые до этого момента находились в Индии и не могли вернуться на родину,
На борту самолета находится 180 человек (в том числе двое детей до двух лет), 85 из них — граждане Беларуси, 95 — иностранных государств. Ориентировочно самолет должен прибыть 26 апреля в 04.05 в Национальный аэропорт Минск. После все пассажиры пройдут необходимый тепловизионный контроль в зоне прилета.
Все эвакуированные белорусы должны будут возместить бюджетные средства, затраченные на выполнение эвакуационных рейсов. По закону они могут сделать это до 31 декабря 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все эвакуированные белорусы должны будут возместить бюджетные средства, затраченные на выполнение эвакуационных рейсов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)