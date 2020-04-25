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Подводим итоги уходящей недели завтра в "Главном эфире"
25.04.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКлючевой ресурс для эффективной экономики. Операция "мобилизация".
Инвестиции в стабильность и здоровье нации.
Журналист меняет профессию. Персональный день швеи для репортера Надежды Сербиненко.
Живут же люди! Не черная быль возрожденных земель.
Зона отчуждения: из экстремального только туризм.
Код доступа к спасающим жизни в биокомбинезонах.
Белорусские врачи без границ в объективе.
Наука побеждать не только вирус.
Жизнь продолжается. Истории раскоронававших вирус. Эксклюзив
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Ключевой ресурс для эффективной экономики. Операция "мобилизация". Инвестиции в стабильность и здоровье нации. Журналист меняет профессию. Персональный день...
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