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Сегодня 34-я годовщина чернобыльской катастрофы. Какая сейчас ситуация с загрязнением и какой прогноз
26.04.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
34 года назад — 26 апреля 1986-го — произошла крупнейшая катастрофа за всю историю атомной энергетики — разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Большая часть радиоактивных веществ выпала на территории Беларуси. О «несчастном случае в Чернобыле» в первую неделю после аварии сообщают лишь в коротких заметках. Только в апреле 1990 года Верховный Совет СССР признает: сведения о реальной радиационной обстановке засекречивали, особенно в 1986-м.
В день годовщины Чернобыля в Минске традиционно проходило шествие «Чернобыльский шлях», но в 2019-м его не было из-за отсутствия денег
Чернобыльская трагедия, произошедшая 26 апреля 1986 года, является крупнейшей в истории человечества радиационная катастрофой. Два взрыва 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции и последовавший за этим пожар спровоцировали выброс из ядерного реактора около 200 различных радионуклидов. Их период полураспада — от нескольких часов до сотен тысяч лет. Основной выброс радионуклидов продолжался в течение 10 суток,
Основным радионуклидом — цезием-137 — были загрязнены территории двух десятков европейских государств площадью более 200 тысяч квадратных метров. Среди этих государств — и Беларусь.
Чернобыльская авария коснулась значительной части республики. На территориях радиоактивного загрязнения оказалось 3678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 миллиона человек. 479 населенных пунктов прекратили существование. С пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий отселено 137,7 тыс. человек, из них 75% — жители Гомельской области. Одновременно с эвакуацией и организованным переселением самостоятельно покинули территории радиоактивного загрязнения около 200 тыс. человек.
Радиоактивное загрязнение территории Беларуси составило 23% общей площади,
Как изменилась ситуация с загрязненными территориями и какой прогноз
С 1986 года площадь территории радиоактивного загрязнении страны цезием-137
Специалисты прогнозируют, что к 2046 году площадь загрязненной территории Беларуси сократится в 2,4 раза.
На самых загрязненных землях создали Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Здесь хранится
Сейчас к территории радиоактивного загрязнения, на которой расположены населенные пункты, относятся 19 районов Гомельской области, 13 районов Могилевской области, 4 района Брестской области, 10 районов Минской области и 3 района Гродненской. Всего 49 районов.
К наиболее пострадавшим (на основании удельного веса загрязненных территорий,
По данным Белстата, фактически на начало 2020 года в зонах радиоактивного загрязнения располагается 2166 населенных пунктов, в 2051 из них проживает 1 миллион 103,6 тысячи человек.
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Сегодня 34-я годовщина чернобыльской катастрофы. Какая сейчас ситуация с загрязнением и какой прогноз
В день годовщины Чернобыля в Минске традиционно проходило шествие «Чернобыльский шлях», но в 2019-м его не было из-за отсутствия денег на оплату услуг милиции, а в...
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