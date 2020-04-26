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Сегодня 34-я годовщина чернобыльской катастрофы. Какая сейчас ситуация с загрязнением и какой прогноз

26.04.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

34 года назад — 26 апреля 1986-го — произошла крупнейшая катастрофа за всю историю атомной энергетики — разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Большая часть радиоактивных веществ выпала на территории Беларуси. О «несчастном случае в Чернобыле» в первую неделю после аварии сообщают лишь в коротких заметках. Только в апреле 1990 года Верховный Совет СССР признает: сведения о реальной радиационной обстановке засекречивали, особенно в 1986-м.

В день годовщины Чернобыля в Минске традиционно проходило шествие «Чернобыльский шлях», но в 2019-м его не было из-за отсутствия денег на оплату услуг милиции, а в этом — из-за пандемии COVID-19.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чернобыльская трагедия, произошедшая 26 апреля 1986 года, является крупнейшей в истории человечества радиационная катастрофой. Два взрыва 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции и последовавший за этим пожар спровоцировали выброс из ядерного реактора около 200 различных радионуклидов. Их период полураспада — от нескольких часов до сотен тысяч лет. Основной выброс радионуклидов продолжался в течение 10 суток, отмечают в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси, который выпустил сборник материалов «Беларусь и Чернобыль: 34 года спустя».

Основным радионуклидом — цезием-137 — были загрязнены территории двух десятков европейских государств площадью более 200 тысяч квадратных метров. Среди этих государств — и Беларусь.

 

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Чернобыльская авария коснулась значительной части республики. На территориях радиоактивного загрязнения оказалось 3678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 миллиона человек. 479 населенных пунктов прекратили существование. С пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий отселено 137,7 тыс. человек, из них 75% — жители Гомельской области. Одновременно с эвакуацией и организованным переселением самостоятельно покинули территории радиоактивного загрязнения около 200 тыс. человек.

Радиоактивное загрязнение территории Беларуси составило 23% общей площади,
Украины — 7%, России — 1,5% территории ее европейской части. Около 35%
чернобыльских выпадений цезия-137 пришлось на территорию Беларуси. Под загрязнение этим радионуклидом с плотностью более 1 кюри на квадратный километр подверглись в том числе 21% сельскохозяйственных земель и 22% лесного фонда.

Как изменилась ситуация с загрязненными территориями и какой прогноз

С 1986 года площадь территории радиоактивного загрязнении страны цезием-137
из-за его радиоактивного распада уменьшилась в 1,7 раза. На начало 2020 года было загрязнено 13,4% общей площади страны. Площадь загрязнения стронцием-90 из-за его распада сократилась почти в 1,9 раза — с 10% до 5,3% от общей площади страны.

Специалисты прогнозируют, что к 2046 году площадь загрязненной территории Беларуси сократится в 2,4 раза.

На самых загрязненных землях создали Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Здесь хранится треть всего «чернобыльского наследия», которое досталось Беларуси после аварии на АЭС: 30% цезия-137, 73% стронция-90 и 97% изотопов плутония.

Спец иальный проект TUT.BY «Чернобыльцы»

Сейчас к территории радиоактивного загрязнения, на которой расположены населенные пункты, относятся 19 районов Гомельской области, 13 районов Могилевской области, 4 района Брестской области, 10 районов Минской области и 3 района Гродненской. Всего 49 районов.

К наиболее пострадавшим (на основании удельного веса загрязненных территорий,
коллективной дозы облучения, потерь сельскохозяйственных земель в результате их
загрязнения) отнесен 21 район: Лунинецкий, Пинский и Столинский районы Брестской
области, Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Ельский,
Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Наровлянский, Речицкий, Рогачевский,
Хойникский и Чечерский районы Гомельской области, Быховский, Костюковичский,
Краснопольский, Славгородский и Чериковский районы Могилевской области.

По данным Белстата, фактически на начало 2020 года в зонах радиоактивного загрязнения располагается 2166 населенных пунктов, в 2051 из них проживает 1 миллион 103,6 тысячи человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В день годовщины Чернобыля в Минске традиционно проходило шествие «Чернобыльский шлях», но в 2019-м его не было из-за отсутствия денег на оплату услуг милиции, а в...
 
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