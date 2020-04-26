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Офицеры белорусской армии перечислили на благотворительный счет Минздрава более Br130 тыс.

26.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Офицеры белорусской армии перечислили на благотворительный счет Минздрава более Br130 тыс.

Офицеры белорусской армии на сегодня перечислили на благотворительный счет Министерства здравоохранения более Br130 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

«С инициативой организовать сбор средств среди офицеров для содействия охране здоровья населения на прошлой неделе выступили офицеры Военной академии. Предложение поддержали во всех воинских частях», — рассказали в Минобороны.

Благотворительный счет открыт в Республиканском центре организации медицинского реагирования. Поступающие туда средства распределяются в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом.

 
 
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Офицеры белорусской армии на сегодня перечислили на благотворительный счет Министерства здравоохранения более Br130 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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