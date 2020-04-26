ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве осудили женщину, выбросившую из окна чужого 9-месячного ребенка

26.04.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Могилева, которая выбросила в окно чужого ребенка. Ее обвиняют в покушении на убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью. Женщине дали 13 лет в колонии общего режима, также обвиняемую будут принудительно лечить от хронического алкоголизма, сообщает Могилевский областной суд.


Фото: Следственный комитет

Напомним, днем 2 декабря 2019 года пьяная женщина, будучи в гостях у родственников, выбросила его из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки.

Она взяла 9-месячного Матвея, одетого в колготки, полукомбинезон и легкую кофточку, на руки, вышла с ним на балкон, открыла окно и бросила его вниз.

«…В силу своего возраста находился в беспомощном состоянии, действуя при этом в отношении него с особой жестокостью, выбросила его из окна квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома, сознавая, что в результате падения с высоты, а также дальнейшего длительного нахождения без теплой одежды на промерзшей земле, при температуре окружающей среды до минус 1,7°С наступит смерть ребенка, и желая этого», — звучит в приговоре суда.

В результате падения малыш получил перелом затылочной кости.

«Свой умысел, направленный на убийство ребенка, не смогла довести до конца по не зависящим от нее обстоятельствам: потерпевшего через непродолжительное время обнаружил прохожий, …в больнице ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь», — считает суд.

После лечения Матвея и его брата изъяли из семьи, родителям дали время обдумать все и исправиться. Потом мальчиков вернули.

Приговор пока не вступил в законную силу.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Свой умысел, направленный на убийство ребенка, не смогла довести до конца по не зависящим от нее обстоятельствам: потерпевшего через непродолжительное время...
 
Новости дня
Новости общества
 
Курган Славы - знаменитый мемориал, посвященных советским воинам-освободителям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика