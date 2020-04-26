|
Подразделения химической защиты Вооруженных сил помогают медикам
26.04.2020 15:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля оказания максимальной помощи медицинским работникам белорусские военные подразделения по химической защите провели дезинфекцию территории и внутренних помещений Минской центральной районной больницы в Боровлянах. Военнослужащие обработали терапевтический корпус, приемное отделение, а также внутренний двор больницы. Как отмечают военные, такие мероприятия по сути - это задача по предназначению.
Сергей Горшков, командир батальона радиационной, химической, биологической защиты: "До недавнего времени сводный батальон выполнял задачи исключительно в интересах соединений, воинских частей подразделений Минского гарнизона. С сегодняшнего дня по просьбе руководства больницы батальон приступил к оказанию помощи в интересах здравоохранения".
Отмечается, что все военнослужащие оснащены современными средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими растворами. Чтобы провести обработку медучреждения, им требуются не больше 2 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для оказания максимальной помощи медицинским работникам белорусские военные подразделения по химической защите провели дезинфекцию территории и внутренних...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)