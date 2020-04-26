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Подразделения химической защиты Вооруженных сил помогают медикам

26.04.2020 15:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для оказания максимальной помощи медицинским работникам белорусские военные подразделения по химической защите провели дезинфекцию территории и внутренних помещений Минской центральной районной больницы в Боровлянах. Военнослужащие обработали терапевтический корпус, приемное отделение, а также внутренний двор больницы. Как отмечают военные, такие мероприятия по сути - это задача по предназначению.

Сергей Горшков, командир батальона радиационной, химической, биологической защиты: "До недавнего времени сводный батальон выполнял задачи исключительно в интересах соединений, воинских частей подразделений Минского гарнизона. С сегодняшнего дня по просьбе руководства больницы батальон приступил к оказанию помощи в интересах здравоохранения".
Отмечается, что все военнослужащие оснащены современными средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими растворами. Чтобы провести обработку медучреждения, им требуются не больше 2 часов.

 
 
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Для оказания максимальной помощи медицинским работникам белорусские военные подразделения по химической защите провели дезинфекцию территории и внутренних...
 
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