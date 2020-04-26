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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подразделения химической защиты Вооруженных сил помогают медикам Для оказания максимальной помощи медицинским работникам белорусские военные подразделения по химической защите провели дезинфекцию территории и внутренних...

Для оказания максимальной помощи медицинским работникам белорусские военные подразделения по химической защите провели дезинфекцию территории и внутренних помещений Минской центральной районной больницы в Боровлянах. Военнослужащие обработали терапевтический корпус, приемное отделение, а также внутренний двор больницы. Как отмечают военные, такие мероприятия по сути - это задача по предназначению.Отмечается, что все военнослужащие оснащены современными средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими растворами. Чтобы провести обработку медучреждения, им требуются не больше 2 часов.