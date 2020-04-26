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«Иного не дано» — Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки

26.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

«Иного не дано» — Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует регионы на проработку рынков для сбыта производимой продукции. Об этом он заявил сегодня во время поездки в Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат «Заря», передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства облетел район на вертолете, ознакомился с ходом полевых работ и по прибытии поинтересовался, как в целом продвигается сев в Гомельской области. О промежуточных результатах проинформировал губернатор Геннадий Соловей. По его словам, все работы идут по плану, посевная должна завершиться к 9 мая.

Президент также поинтересовался социально-экономическим развитием Гомельской области. «Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Если вы будете сидеть: «Вот пандемия, дайте нам денег»… Никто не даст — это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям — начиная от фарфорового завода и заканчивая «Гомсельмашем».

Губернатор пояснил, что все проблемы в основном касаются экспортных поставок, которые после всплеска пандемии прекратились из-за закрытия границ в других странах. Сейчас предприятия работают на внутренний рынок. «Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь», — добавил глава государства.

«Иного не дано» — Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки

Касаясь положения дел в районе, Александр Лукашенко поинтересовался работой совхоза-комбината «Заря». Как рассказали Президенту, это самое эффективное сельхозпредприятие в области. Оно имеет собственные участки по изготовлению комбикормов, переработке скота и птицы, молока. Завершающее звено в хозяйственной цепочке — фирменная торговля. За январь — март предприятие выручило Br17 млн, рентабельность продаж составила 11,6%. Средняя зарплата работников в совхозе за этот период достигла почти Br1,4 тыс.

Глава государства ознакомился с техникой, которая есть на балансе предприятия, и поинтересовался у механизаторов особенностями работы на некоторых машинах. В частности, его заинтересовали тракторы на гусеничном ходу. Как пояснили Президенту, состояние почвы не позволяет здесь использовать колесную технику. «Я за то, чтобы у нас в каждом хозяйстве было по два трактора на гусеницах. Это великое дело: можно в любое время пахать, любые работы производить. Мы зря выкинули гусеничную технику, — отметил Александр Лукашенко. — С потока производство гусеничного трактора снимать нельзя. Это наше спасение. В Витебской, Минской области у много заболоченных земель. Да в любой области хватает, даже на юге».

«Иного не дано» — Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки

«Иного не дано» — Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки
«Иного не дано» — Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки

Президенту также показали новую молочно-товарную ферму. Она рассчитана на 550 голов дойных коров и 700 голов молодняка в агрогородке. Строительство фермы началось в 2018 году. Для этого решили реконструировать бывший свинокомплекс. На финансирование проекта выделили в том числе средства, направленные на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Иного не дано» — Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки

Первый пусковой комплекс уже введен в эксплуатацию: возведены два помещения для содержания дойного стада по 128 голов каждое, здание родильного отделения с цехом сухостоя, телятник на 150 голов, два силосно-сенажных хранилища, площадки временного хранения навоза, энерго- и водоснабжения, устройство ограждения. Сумма вложений превысила Br18,3 млн. На строительство второго пускового комплекса выделено Br3 млн, он готов на 85%. Объект включает в себя два помещения под дойное стадо, телятник для молодняка, хранилище и склад для кормов, дороги, инженерные объекты. Ожидается, что на полную мощность ферма «Завойть» по коровам основного стада выйдет к 2021 году.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует регионы на проработку рынков для сбыта производимой продукции. Об этом он заявил сегодня во...
 
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