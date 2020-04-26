 В Борисове появились водопады и озера молочно-белого цвета

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Воскресный вечер мы с начальником Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Еленой Смирновой проводим на свежем воздухе — возле реки Схи, за ОАО «Здравушка-милк». Но, опять же, повод совсем не радостный: приехали на место ЧС.

Здесь из огромной трубы, которая выходит из-под земли метрах в 15 от реки, несётся по земле, среди сухой травы поток беловатой жидкости с очень неприятным кисломолочным запахом. Этот довольно широкий ручей впадает прямо в реку и растворяется в ней.









На место прибывает оперативная группа межрайонной лаборатории аналитического контроля в области охраны окружающей среды. Заведующая лабораторией Елена Бутвиловская и ее заместитель Евгения Иванова берут пробы непосредственно из места выпуска вод из трубы, а также в Схе — в 500 метрах ниже и в 300 метрах выше точки сброса.





— Здесь (специалист указывает на отверстие трубы) выпуск ливневой канализации, и никаких других вод отсюда сбрасываться не должно, — поясняет Елена Михайловна. — То есть из трубы может выходить только вода после дождя или, например, образовавшаяся от таяния снега. Но никаких осадков не было давным-давно. Да и цвет, запах жидкости, которая вытекает из трубы, специфические. Так что же сейчас течет в Сху? Это аварийный сброс!

Мы возьмем необходимые пробы и проведем их анализ. Составим протокол испытаний, направим в адрес природопользователя. Далее за дело примется компетентная комиссия, которая установит виновных.







В это время к месту сброса приходит главный энергетик ОАО «Здравушка-милк» Алексей Овсейчик. Он рассказывает, что в 8 часов утра сантехник предприятия обнаружил, что произошла авария на напорных сетях промышленной канализации. Были предприняты определенные меры для ее устранения. Но в трубе, длина которой около полутора километров, скопилось много жидкости — это она вытекает сейчас в реку.





Мы отправляемся к территории возле самого предприятия.

Там — белые озера и водопады. Начинается выяснение обстоятельств произошедшего, ведь ситуация аномальная! Почему специалисты ОАО «Здравушка-милк» еще утром не поставили в известность о случившемся ни Борисовскую районную инспекцию, ни ГП «Борисовводоканал»? На этот и многие другие вопросы предстоит получить ответы.









Редакция «А» будет следить за развитием событий.

Светлана ЧЕКАЛОВА, фото автора