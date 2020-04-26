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Самые яркие моменты того, как всем миром трудятся на благое дело
27.04.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИстории субботников уже больше века. И это одна из хороших исторических традиций, от которых не отступают белорусы. Этот дух - общими силами навести весенний порядок на родной земле - поддержали во всех уголках нашей страны. Давайте посмотрим самые яркие моменты о том, как всем миром трудятся на благое дело. Кстати,
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Истории субботников уже больше века. И это одна из хороших исторических традиций, от которых не отступают белорусы. Этот дух - общими силами навести весенний...
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