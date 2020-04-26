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Самые яркие моменты того, как всем миром трудятся на благое дело

27.04.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Истории субботников уже больше века. И это одна из хороших исторических традиций, от которых не отступают белорусы. Этот дух - общими силами навести весенний порядок на родной земле - поддержали во всех уголках нашей страны. Давайте посмотрим самые яркие моменты о том, как всем миром трудятся на благое дело.  Кстати, четверть вырученных на субботнике средств пойдет на реконструкцию мемориала на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Деньги направят также на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство городов и деревень, а также на восстановление памятников и мемориалов на местах боевой и воинской славы (видео). 
 
 
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Истории субботников уже больше века. И это одна из хороших исторических традиций, от которых не отступают белорусы. Этот дух - общими силами навести весенний...
 
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