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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые яркие моменты того, как всем миром трудятся на благое дело Истории субботников уже больше века. И это одна из хороших исторических традиций, от которых не отступают белорусы. Этот дух - общими силами навести весенний...

Истории субботников уже больше века. И это одна из хороших исторических традиций, от которых не отступают белорусы. Этот дух - общими силами навести весенний порядок на родной земле - поддержали во всех уголках нашей страны. Давайте посмотрим самые яркие моменты о том, как всем миром трудятся на благое дело. Кстати,пойдет нав Светлогорском районе. Деньги направят также на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство городов и деревень, а также на восстановление памятников и мемориалов на местах боевой и воинской славы