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О животных в мире людей

27.04.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока люди сидят на карантине, звери пользуются моментом и хозяйничают в каменных джунглях. О животных в мире людей - небольшой, но очень нужный материал в конце программы (видео). 

 
 
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Пока люди сидят на карантине, звери пользуются моментом и хозяйничают в каменных джунглях. О животных в мире людей - небольшой, но очень нужный материал в конце...
 
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