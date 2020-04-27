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Конструктивизм, цветущие деревья, необычные ракурсы. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

27.04.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — конструктивизм, девушка у цветущего дерева, необычные ракурсы Минска.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @igoor_nikitsin 22 Апр 2020 в 10:55 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @soulofminsk 21 Апр 2020 в 11:51 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Andrei Sobalevich (@andrrs3) 22 Апр 2020 в 10:51 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @liza.kovalenko_b 22 Апр 2020 в 11:02 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Свадебный фотограф Минск (@anastasiyasauk) 24 Апр 2020 в 11:26 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от S A S H A (@alexandra_rychko) 19 Апр 2020 в 11:53 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Вита (@nevermeoow) 26 Апр 2020 в 9:58 PDT

 
Теги: Минск
 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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