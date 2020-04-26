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"На контроле Президента". Возрождение пострадавших территорий. Смотрите в среду на "Беларусь 1"

27.04.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социально-экономическое развитие регионов и снижение рисков для здоровья людей: озвучены приоритеты в работе с пострадавшими районами на будущую пятилетку. Традиционно все меры аккумулируются в Госпрограмме по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  Известно, что ее обновят до конца года. Важными направлениями по-прежнему останутся оздоровление детей, контроль радиоактивного загрязнения пострадавших территорий и продуктов питания, а также международное сотрудничество. Подробнее о том, что уже сделано по оздоровлению этой сложной земли, смотрите в очередной серии "На контроле Президента".

 
 
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Социально-экономическое развитие регионов и снижение рисков для здоровья людей: озвучены приоритеты в работе с пострадавшими районами на будущую пятилетку....
 
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