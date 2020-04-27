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Минчане не будут оплачивать дезинфекцию подъездов

27.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возможно ли повышение тарифа на уборку подъездов для населения и из каких источников финансируются работы по дезинфекции мест общего пользования, рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ), сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Жителям не стоит беспокоиться по поводу повышения тарифа. Затраты на дезинфекцию, в том числе на дополнительные влажные уборки, по решению Мингорисполкома покрываются за счет средств, предусмотренных в бюджете столицы на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями, катастрофами. Вместе с тем рабочим по комплексной уборке будут произведены доплаты, — сообщила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением МГЖХ Анастасия Воробьева.

В 2020 году предельно допустимый тариф на санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома составляет 82 копейки на одного человека в месяц. Эти средства направляются на ежедневную сухую уборку первых этажей, влажную и сухую уборку всех этажей в местах общего пользования по одному разу в месяц, дезинсекцию и дератизацию.

Дополнительно с начала апреля в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией ежедневно проходит дезинфекция покрытий конструктивных элементов в подъездах, также с одного до четырех раз в месяц увеличена кратность влажных уборок с применением дезсредств.

 
Теги: Минск
 
 
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Возможно ли повышение тарифа на уборку подъездов для населения и из каких источников финансируются работы по дезинфекции мест общего пользования, рассказали в...
 
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