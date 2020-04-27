Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банки разработают условия ипотеки к октябрю Условия ипотечного кредитования банки должны предложить белорусам к середине осени. К этому времени заработает указ об ипотеке. Речь о классической схеме покупки...

Условия ипотечного кредитования банки должны предложить белорусам к середине осени. К этому времени заработает указ об ипотеке. Речь о классической схеме покупки жилья в кредит под залог недвижимости с той лишь разницей, что приобрести таким образом можно только готовое жилье на вторичном рынке. Ипотека не коснется квартир, которые только строятся и еще не зарегистрированы. А гарантией возврата займа для банков станет именно залоговое жилье, а не поручители. Теперь покупателю они будут вовсе не нужны. Ипотечный кредит позволит купить не только готовую квартиру, но еще индивидуальный дом, а также долю в праве собственности на них. Ипотека распространяется также на земельные участки.