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Новую серию проекта "Понятная политика" смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

27.04.2020 13:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во время пандемии вирус поразил отдельные телеграм-каналы, для которых фейки, вбросы и откровенный хайп все чаще становятся нормой жизни. Какие инструменты используют анонимы под видом донесения якобы правды? Как рынок телеграма стал лакомым куском для теневых игроков с оборотом в миллиарды долларов, и почему инструмент общения превратился в оружие нашего времени? А также белорусский сегмент. Кто и как покупает телеграм-каналы, зачем создаются семьи, как накручивают подписчиков и сколько стоит настоящий инсайд. А также - как пытаются манипулировать нашим сознанием? Разберем на конкретных примерах в "Понятной политике" сегодня после "Панорамы".
 
 
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Во время пандемии вирус поразил отдельные телеграм-каналы, для которых фейки, вбросы и откровенный хайп все чаще становятся нормой жизни. Какие инструменты...
 
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