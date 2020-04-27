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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новую серию проекта "Понятная политика" смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1" Во время пандемии вирус поразил отдельные телеграм-каналы, для которых фейки, вбросы и откровенный хайп все чаще становятся нормой жизни. Какие инструменты...

Во время пандемии вирус поразил отдельные телеграм-каналы, для которых фейки, вбросы и откровенный хайп все чаще становятся нормой жизни. Какие инструменты используют анонимы под видом донесения якобы правды? Как рынок телеграма стал лакомым куском для теневых игроков с оборотом в миллиарды долларов, и почему инструмент общения превратился в оружие нашего времени? А также белорусский сегмент. Кто и как покупает телеграм-каналы, зачем создаются семьи, как накручивают подписчиков и сколько стоит настоящий инсайд. А также - как пытаются манипулировать нашим сознанием? Разберем на конкретных примерах всегодня после