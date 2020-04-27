Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В 2020 году поисковый батальон проведет более 100 раскопок Более сотни раскопок по всей Беларуси в этом году планируют провести специалисты 52-го поискового батальона. Большая часть объектов относится к периоду Великой...

Более сотни раскопок по всей Беларуси в этом году планируют провести специалисты 52-го поискового батальона. Большая часть объектов относится к периоду Великой Отечественной войны, но среди неисследованных мест есть и поля сражений Первой мировой. Зачастую работа поисковых батальонов заканчивается не только обнаружением боеприпасов и останков погибших солдат, но и ценными находками. Например, в прошлом году военнослужащие поискового батальона обнаружили шесть наград, а также 25 медальонов. Для перезахоронения были переданы останки почти 2 тысяч неизвестных солдат. А на утилизацию отправлен целый арсенал трофейного оружия.За последнее время военнослужащие поискового батальона установили имена и сведения о двух сотнях солдат, в том числе - 34-х погибших в годы Первой мировой войны и 122-х в годы Великой Отечественной войны.