ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В 2020 году поисковый батальон проведет более 100 раскопок

27.04.2020 14:02 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Более сотни раскопок по всей Беларуси в этом году планируют провести специалисты 52-го поискового батальона. Большая часть объектов относится к периоду Великой Отечественной войны, но среди неисследованных мест есть и поля сражений Первой мировой. Зачастую работа поисковых батальонов заканчивается не только обнаружением боеприпасов и останков погибших солдат, но и ценными находками. Например, в прошлом году военнослужащие поискового батальона обнаружили шесть наград, а также 25 медальонов. Для перезахоронения были переданы останки почти 2 тысяч неизвестных солдат. А на утилизацию отправлен целый арсенал трофейного оружия. 

За последнее время военнослужащие поискового батальона установили имена и сведения о двух сотнях солдат, в том числе - 34-х погибших в годы Первой мировой войны и 122-х в годы Великой Отечественной войны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более сотни раскопок по всей Беларуси в этом году планируют провести специалисты 52-го поискового батальона. Большая часть объектов относится к периоду Великой...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларусь доставили гуманитарную помощь из Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика