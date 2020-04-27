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ГАИ перешла на усиленный режим службы. Особое внимание к дорожному движению в Радуницу
27.04.2020 15:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДорожная милиция перешла на усиленный режим работы. Особое внимание - трафику в местах захоронения. Также ГАИ пристально следит за водителями в состоянии алкогольного опьянения, не без внимания и пешеходы. Добавим: на большие выходные столичные транспортники разработали план организации дополнительных маршрутов. Только на Радуницу в столице их пустят более 250.
Денис Ставский, заместитель начальника управления дорожно-патрульной службы и профилактики главного управления ГАИ МВД Беларуси: "Нами проработаны с учетом опыта предыдущих лет схемы организации движения. На предстоящие выходные дни мы будем анализировать дорожно-транспортную обстановку, интенсивность движения транспортных потоков, и в случае необходимости мы будем принимать меры по изменению организации дорожного движения для того, чтобы устранить предпосылки создания заторовых ситуаций, чтобы исключить некомфортные условия для участников дорожного движения".
Информация для тех, кто едет на кладбища на собственном транспорте
Завтра в районе Северного - на участке автодороги Колодищи со стороны кольцевого пересечения с трассой Р58 в направлении к деревне Заболотье - Заславль будет организовано одностороннее движение. Для тех, кто решит заезжать со стороны развязки МКАД в деревне Цна, придется объезжать по дорогам Дубовляны - Боровляны - Королев Стан и Минск - Калачи - Мядель.
Подъезд к Михановичскому кладбищу 28 апреля будет осуществляться через Михановичи. А выезд - по автодороге Асеевка - Михановичи и Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое. К Западному кладбищу ГАИ рекомендует подъезжать по автодорогам М6 (Минск - Гродно) и Р65 (Заславль - Дзержинск - Озеро) через деревню Старое Село, а затем по автодороге МКАД - Городище - Старое Село.
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Дорожная милиция перешла на усиленный режим работы. Особое внимание - трафику в местах захоронения. Также ГАИ пристально следит за водителями в состоянии...
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