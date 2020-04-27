«Граница ведь открыта…». Украинца не пустили в Беларусь к девушке (оказалось, не его одного)

Источник материала: Tut.by

26 апреля гражданин Украины пытался пересечь белорусско-украинскую границу в пункте пропуска «Новая Гута». В Беларуси молодой человек планировал встретиться со своей девушкой и на две недели уйти в самоизооляцию. Для этого он предварительно снял квартиру. Однако во въезде в Беларусь ему было отказано с формулировкой «неподтвержденная цель визита». Оказалось, он такой не один.





Украинец раньше часто приезжал в Беларусь, рассказала TUT.BY его девушка Татьяна. Последний раз был в феврале. Никаких правонарушений не совершал, штрафов или предупреждений не получал.

Вечером 26 апреля он ехал через пункт пропуска «Новая Гута» в легковом автомобиле пассажиром. Помимо него в салоне автомобиля находился белорус, который ехал домой и еще один украинец, который следовал в аэропорт Минск. Им проехать разрешили, а парня Татьяны высадили.

— У моего молодого человека на границе спросили о цели визита. Он сказал, что едет к девушке. Ему на это пограничники ответили, что цель визита не подтверждена и «отфутболили», — сообщила Татьяна.

По словам девушки, ее молодой человек здоров, симптомов острой распираторной инфекции у него нет и не было. Объективных причин для отказа во въезде, по мнению читательницы, не было.

27 апреля Татьяна дозвонилась на Горячую линию Госпогранкомитета. Девушка прислала в редакцию запись разговора.

— Подскажите, пожалуйста, каким образом и при наличии каких документов гражданин Украины может быть пропущен на территорию Беларуси? — спросила Татьяна у оператора.

— А с какой целью он следует? — уточнил сотрудник ГПК.

— К девушке.

— Нет, не приедет, не пропустят его.

— А почему? У нас же границы открыты…

— Границы открыты, но у нас нет основания для пропуска его на данный момент. Мы не всех [иностранных] граждан пускаем для безопасности наших граждан.

— А если арендовано жилье для самоизоляции…

— Девушка, нет, не получится пропустить его. Он выезжает с территории, где объявлен карантин. Они должны сидеть дома, а не кататься по другим странам пока у них карантин. (…) Я не могу ничем помочь. В любом случае решение будет приниматься в индивидуальном порядке, но я не думаю, что его пропустят.

Собеседник Татьяны посоветовал ее парню не пытаться въехать в Беларусь до тех пор, пока в Украине не снимут карантин.

Еще в конце марта Государственная пограничная служба Украины обращала внимание на сложности, которые возникают у украинцев при пересечении границы с Беларусью.

«В течение недели на территорию соседней страны не смогли попасть более 300 наших соотечественников, которые следовали через действующие пункты пропуска. Как сообщают сами путешественники, причиной в отказе (въезда в Беларусь — TUT.BY) им называют „неподтвержденная цель поездки“», — сообщалось на сайте ведомства.

Мы также связались с официальным представителем Госпограникомитета Беларуси Антоном Бычковским. Собеседник отметил, что случай, описанный нашей читательницей, носит частный, а не системный характер.

— В настоящий момент на въезд в Беларусь наша граница функционирует, пункты пропуска работают. Каких-либо дополнительных ограничений к тем, которые существовали ранее, не вводилось. Порядок въезда для иностранных граждан не изменился. Вместе с тем, пограничная служба Беларуси имеет право отказать во въезде на территорию Республики Беларусь гражданам по ряду оснований, которые перечислены в законе о правовом положении иностранных граждан. В ряде случаев отказ выносится без объяснения причин. В данном случае (в случае Татьяны — TUT.BY), если гражданин действительно не смог подтвердить цель своего визита на территорию Беларуси, возможно ему был выдан такой отказ.