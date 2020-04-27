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«Граница ведь открыта…». Украинца не пустили в Беларусь к девушке (оказалось, не его одного)
27.04.2020 19:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 апреля гражданин Украины пытался пересечь белорусско-украинскую границу в пункте пропуска «Новая Гута». В Беларуси молодой человек планировал встретиться со своей девушкой и на две недели уйти в самоизооляцию. Для этого он предварительно снял квартиру. Однако во въезде в Беларусь ему было отказано с формулировкой «неподтвержденная цель визита». Оказалось, он такой не один.
Украинец раньше часто приезжал в Беларусь, рассказала TUT.BY его девушка Татьяна. Последний раз был в феврале. Никаких правонарушений не совершал, штрафов или предупреждений не получал.
Вечером 26 апреля он ехал через пункт пропуска «Новая Гута» в легковом автомобиле пассажиром. Помимо него в салоне автомобиля находился белорус, который ехал домой и еще один украинец, который следовал в аэропорт Минск. Им проехать разрешили, а парня Татьяны высадили.
— У моего молодого человека на границе спросили о цели визита. Он сказал, что едет к девушке. Ему на это пограничники ответили, что цель визита не подтверждена и «отфутболили», — сообщила Татьяна.
По словам девушки, ее молодой человек здоров, симптомов острой распираторной инфекции у него нет и не было. Объективных причин для отказа во въезде, по мнению читательницы, не было.
27 апреля Татьяна дозвонилась на Горячую линию Госпогранкомитета. Девушка прислала в редакцию запись разговора.
— Подскажите, пожалуйста, каким образом и при наличии каких документов гражданин Украины может быть пропущен на территорию Беларуси? — спросила Татьяна у оператора.
— А с какой целью он следует? — уточнил сотрудник ГПК.
— К девушке.
— Нет, не приедет, не пропустят его.
— А почему? У нас же границы открыты…
— Границы открыты, но у нас нет основания для пропуска его на данный момент. Мы не всех [иностранных] граждан пускаем для безопасности наших граждан.
— А если арендовано жилье для самоизоляции…
— Девушка, нет, не получится пропустить его. Он выезжает с территории, где объявлен карантин. Они должны сидеть дома, а не кататься по другим странам пока у них карантин. (…) Я не могу ничем помочь. В любом случае решение будет приниматься в индивидуальном порядке, но я не думаю, что его пропустят.
Собеседник Татьяны посоветовал ее парню не пытаться въехать в Беларусь до тех пор, пока в Украине не снимут карантин.
Еще в конце марта Государственная пограничная служба Украины
«В течение недели на территорию соседней страны не смогли попасть более 300 наших соотечественников, которые следовали через действующие пункты пропуска. Как сообщают сами путешественники, причиной в отказе (въезда в Беларусь — TUT.BY) им называют „неподтвержденная цель поездки“», — сообщалось на сайте ведомства.
Мы также связались с официальным представителем Госпограникомитета Беларуси Антоном Бычковским. Собеседник отметил, что случай, описанный нашей читательницей, носит частный, а не системный характер.
— В настоящий момент на въезд в Беларусь наша граница функционирует, пункты пропуска работают. Каких-либо дополнительных ограничений к тем, которые существовали ранее, не вводилось. Порядок въезда для иностранных граждан не изменился. Вместе с тем, пограничная служба Беларуси имеет право отказать во въезде на территорию Республики Беларусь гражданам по ряду оснований, которые перечислены в законе о правовом положении иностранных граждан. В ряде случаев отказ выносится без объяснения причин. В данном случае (в случае Татьяны — TUT.BY), если гражданин действительно не смог подтвердить цель своего визита на территорию Беларуси, возможно ему был выдан такой отказ.
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Украинские пограничники еще в марте предупреждали, что могут возникнуть сложности с пересечением границы с Беларусью.
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