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Республиканская акция "Монументы Победы" проходит уже шестой год
27.04.2020 22:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее 60 памятников, посвященных подвигам белорусского народа в Великой Отечественной войне, реконструировали работники "Газпром трансгаз Беларусь". Вот уже шестой год подряд компания проводит республиканскую акцию "Монументы Победы". В деле сохранения военных монументов помогают местные жители, ученики школ. Помимо реконструкции памятников ведется и большая научно-исследовательская работа. Надежда Сербиненко расскажет о второй жизни одного из таких монументов недалеко от Минска.
Пятнадцатилетняя Катя Шпилевая - правнучка героев войны, партизан, которые сражались с врагом под Минском в 43-м году.
Екатерина Шпилевая, учащаяся гимназии № 23 г. Минска: "Мой прадед Шпилевой Змицер был командиром партизанского отряда. Моя прабабушка тоже была партизанкой, они помогали друг другу, в 43-м году накрыли столы и сыграли свадьбу, и уже после свадьбы они растили детей и внуков".
Мария Левковец, руководитель народного музея "История п. Михановичи": "Самое главное, что молодое поколение - конкретно учащиеся Михановичской школы - та война не далекая, они пытаются по крупицам собрать истории своих прадедушек и прабабушек".
В память о белорусских партизанах, на счету которых 250 боевых диверсий на окраинах оккупированного Минска, и был спроектирован монумент.
Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельсовета: "У нас 5 памятников, и у каждого бесценная история. Сожженная деревня. Курган Славы. Братская могила. И очень много делается в этом направлении".
Этот памятник в память о боевых действиях партизанской бригады имени Калинина был установлен в семидесятых годах. За полвека штукатурка обвалилась, фундамент давно требует ремонта, а металлические орудия покрылись ржавчиной. Но к Девятому мая - к 75-летию Великой Победы - монумент получит вторую жизнь.
Инициативу восстановить поврежденный временем монумент проявили работники Минского управления магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Беларусь".
Даниил Марченков, начальник филиала "Минское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь": "Подключились наши строители, посмотрели состояние памятника, фундамента, окраски барельефов, близлежащей территории".
Большой проект "Монументы Победы" по реконструкции и сохранению военных памятников уже охватил все регионы страны.
Игорь Горский, пресс-секретарь ОАО "Газпром трансгаз Беларусь": "Наша компания занимается этим проектом шестой год, восстановлено 63 памятника. Чтобы 9 Мая мы все пришли и увидели ту большую работу, которую мы сделали все вместе".
Работы по восстановлению монументов, часто капитальному, продолжатся. На карте завершенных проектов - отреставрированные памятники войны в Молодечно, Кобрине, Слониме, Ивацевичах, Логойске и других городах и деревнях Беларуси.
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Более 60 памятников, посвященных подвигам белорусского народа в Великой Отечественной войне, реконструировали работники "Газпром трансгаз Беларусь". Вот уже...
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