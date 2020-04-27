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Республиканская акция "Монументы Победы" проходит уже шестой год

27.04.2020 22:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 60 памятников, посвященных подвигам белорусского народа в Великой Отечественной войне, реконструировали работники "Газпром трансгаз Беларусь". Вот уже шестой год подряд компания проводит республиканскую акцию "Монументы Победы". В деле сохранения военных монументов помогают местные жители, ученики школ. Помимо реконструкции памятников  ведется и большая научно-исследовательская работа. Надежда Сербиненко расскажет о второй жизни одного из таких монументов недалеко от Минска

Пятнадцатилетняя Катя Шпилевая - правнучка героев войны, партизан, которые сражались с врагом под Минском в 43-м году. 

Екатерина Шпилевая, учащаяся гимназии № 23 г. Минска: "Мой прадед Шпилевой Змицер был командиром партизанского отряда. Моя прабабушка тоже была партизанкой, они помогали друг другу, в 43-м году накрыли столы и сыграли свадьбу, и уже после свадьбы они растили детей и внуков".

Мария Левковец, руководитель народного музея "История п. Михановичи": "Самое главное, что молодое поколение - конкретно учащиеся Михановичской школы - та война не далекая, они пытаются по крупицам собрать истории своих прадедушек и прабабушек".

В память о белорусских партизанах, на счету которых 250 боевых диверсий на окраинах оккупированного Минска, и был спроектирован монумент. 

Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельсовета: "У нас 5 памятников, и у каждого бесценная история. Сожженная деревня. Курган Славы. Братская могила. И очень много делается в этом направлении".

Этот памятник в память о боевых действиях партизанской бригады имени Калинина был установлен в семидесятых годах. За полвека штукатурка обвалилась, фундамент давно требует ремонта, а металлические орудия покрылись ржавчиной. Но к Девятому мая - к 75-летию Великой Победы - монумент получит вторую жизнь.

Республиканская акция "Монументы Победы" проходит шестой год подряд


Инициативу восстановить поврежденный временем монумент проявили работники Минского управления магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Беларусь".

Даниил Марченков, начальник филиала "Минское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь": "Подключились наши строители, посмотрели состояние памятника, фундамента, окраски барельефов, близлежащей территории".

Большой проект "Монументы Победы" по реконструкции и сохранению военных памятников уже охватил все регионы страны. 

Игорь Горский, пресс-секретарь ОАО "Газпром трансгаз Беларусь": "Наша компания занимается этим проектом шестой год, восстановлено 63 памятника. Чтобы 9 Мая мы все пришли и увидели ту большую работу, которую мы сделали все вместе".

Работы по восстановлению монументов, часто капитальному, продолжатся. На карте завершенных проектов - отреставрированные памятники войны в Молодечно, Кобрине, Слониме, Ивацевичах, Логойске и других городах и деревнях Беларуси. 

 
Теги: Минск
 
 
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Более 60 памятников, посвященных подвигам белорусского народа в Великой Отечественной войне, реконструировали работники "Газпром трансгаз Беларусь". Вот уже...
 
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