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"На контроле Президента" о возрождении пострадавших территорий смотрите в эту среду
27.04.2020 21:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДополнительный импульс для развития чернобыльских регионов. В Брагинском районе построят порт. Это один из главных проектов не только района, но и всей Гомельской области. Днепр может стать короткой и быстрой дорогой из Черного моря к северным портам, а также к нашему рынку и большому рынку ЕАЭС.
Под строительство в том числе международного логистического центра выделено около 360 гектаров земли вблизи деревень Нижние и Верхние Жары Комаринского района. Предположительно, только порт даст тысячу рабочих мест без учета сопутствующих объектов.
Петр Романюк, зампредседателя Брагинского райисполкома: "Работы уже ведутся. Сегодня порт - это будущее. В том плане, что даст толчок для развития всего региона. Это рабочие места, это жилье, это развитие инфраструктуры. Порт крупный очень - 5 миллионов тон перегрузки нефтепродуктов и не только".
Инвестдоговор на 64 миллиона долларов с турецким бизнесменом подписали в сентябре прошлого года. В планах реализовать его до 2025. О том, как развиваются пострадавшие белорусские территории после 26 апреля 1986 года, смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента" в среду после "Панорамы".
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Дополнительный импульс для развития чернобыльских регионов. В Брагинском районе построят порт. Это один из главных проектов не только района, но и всей Гомельской...
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