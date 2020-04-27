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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента" о возрождении пострадавших территорий смотрите в эту среду Дополнительный импульс для развития чернобыльских регионов. В Брагинском районе построят порт. Это один из главных проектов не только района, но и всей Гомельской...

Дополнительный импульс для развития чернобыльских регионов. В Брагинском районе построят порт. Это один из главных проектов не только района, но и всей Гомельской области. Днепр может стать короткой и быстрой дорогой из Черного моря к северным портам, а также к нашему рынку и большому рынку ЕАЭС.Под строительство в том числе международного логистического центра выделено около 360 гектаров земли вблизи деревень Нижние и Верхние Жары Комаринского района. Предположительно, только порт даст тысячу рабочих мест без учета сопутствующих объектов.Инвестдоговор на 64 миллиона долларов с турецким бизнесменом подписали в сентябре прошлого года. В планах реализовать его до 2025. О том, как развиваются пострадавшие белорусские территории после 26 апреля 1986 года, смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента" в среду после "Панорамы".