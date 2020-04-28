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Было - стало. Раскрасили город и минчан на старых снимках. Посмотрите, что получилось

28.04.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Города из прошлого не были такими серыми, как на черно-белых фото. Улицы были зелеными, юбки у жительниц города — цветными. Мы взяли несколько снимков советского послевоенного Минска и раскрасили при помощи одного из онлайн-сервисов. Посмотрите, что получилось.

Во время карантина многие онлайн-архивы сделали добрый жест — приоткрыли доступ даже к закрытым обычно базам данных. Чтобы людям было, чем заняться дома. Генеалогический сайт MyHeritage целый месяц предоставлял своим пользователям неограниченный доступ к онлайн-сервису по раскрашиванию снимков — обычно это платно. С его помощью мы раскрасили советский послевоенный Минск. Но, говорят, кинотеатр «Вымпел» на самом деле был зеленым! А вы как думаете, попали в цвет?

В подборке есть минчане, снятые скрытой камерой Алексея Глебова, вид Минска от Зенона Позняка. Есть снимки из группы «Минск Фото История Новости», а еще из коллекций Дмитрия Маслия и Сергея Шупы.





 




 




















 
Теги: Минск
 
 
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Мы взяли несколько снимков советского послевоенного Минска и раскрасили при помощи одного из онлайн-сервисов. Посмотрите, что получилось.
 
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