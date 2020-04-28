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Было - стало. Раскрасили город и минчан на старых снимках. Посмотрите, что получилось
28.04.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Города из прошлого не были такими серыми, как на черно-белых фото. Улицы были зелеными, юбки у жительниц города — цветными. Мы взяли несколько снимков советского послевоенного Минска и раскрасили при помощи одного из онлайн-сервисов. Посмотрите, что получилось.
Во время карантина многие онлайн-архивы сделали добрый жест — приоткрыли доступ даже к закрытым обычно базам данных. Чтобы людям было, чем заняться дома. Генеалогический сайт MyHeritage целый месяц предоставлял своим пользователям неограниченный доступ к онлайн-сервису по раскрашиванию снимков — обычно это платно. С его помощью мы раскрасили советский послевоенный Минск. Но, говорят, кинотеатр «Вымпел» на самом деле был зеленым! А вы как думаете, попали в цвет?
В подборке есть минчане, снятые
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Мы взяли несколько снимков советского послевоенного Минска и раскрасили при помощи одного из онлайн-сервисов. Посмотрите, что получилось.
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