Было - стало. Раскрасили город и минчан на старых снимках. Посмотрите, что получилось

Источник материала: Tut.by

Города из прошлого не были такими серыми, как на черно-белых фото. Улицы были зелеными, юбки у жительниц города — цветными. Мы взяли несколько снимков советского послевоенного Минска и раскрасили при помощи одного из онлайн-сервисов. Посмотрите, что получилось.

Во время карантина многие онлайн-архивы сделали добрый жест — приоткрыли доступ даже к закрытым обычно базам данных. Чтобы людям было, чем заняться дома. Генеалогический сайт MyHeritage целый месяц предоставлял своим пользователям неограниченный доступ к онлайн-сервису по раскрашиванию снимков — обычно это платно. С его помощью мы раскрасили советский послевоенный Минск. Но, говорят, кинотеатр «Вымпел» на самом деле был зеленым! А вы как думаете, попали в цвет?

В подборке есть минчане, снятые скрытой камерой Алексея Глебова, вид Минска от Зенона Позняка. Есть снимки из группы «Минск Фото История Новости», а еще из коллекций Дмитрия Маслия и Сергея Шупы.



















































































