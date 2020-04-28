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Сельхозпредприятия района приступили к севу кукурузы. И одни из первых – аграрии ОАО «Рогинь»

28.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сельхозпредприятия района приступили к севу кукурузы. И одни из первых – аграрии ОАО «Рогинь».

Сельхозпредприятия района приступили к севу кукурузы. И одни из первых – аграрии ОАО «Рогинь»
Иван Гавриленко

Как отметил директор хозяйства Василий Андрианов, ранняя весна, безусловно, повлияла на ход посевной. Из-за того что зимы практически не было, влага быстро уходит из почвы, потому аграрии торопятся, стараются работать без простоев. Так, план по ранним яровым зерновым, а это 630 га, уже выполнен. Механизаторы приступили к севу кукурузы, под которую отведено 2200 га, что на 800 га больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день уже посеяно 500 га. В целом полевые работы в хозяйстве ведутся активными темпами, в обозначенные сроки хлеборобы укладываются.

Своей очереди ждут гречиха и просо. Также в нынешнем году 300 га земель будет отведено под пайзу, которая станет хорошим подспорьем к рациону крупного рогатого скота.

На севе кукурузы задействовано три посевных агрегата. Первым в поле вышел самый опытный механизатор Сергей Черняков (фото на 1-й стр.), работающий в хозяйстве без малого 41 год. На новом МТЗ-892 он изо дня в день выезжает на поля, засевая их зерновыми культурами.

– Уже и не вспомню, сколько на моем счету посевных кампаний, – делится Сергей Петрович. – В нашем деле, как и в любом другом, важен опыт. Вот и в технологии сева кукурузы мелочей не бывает. Важны не только сроки, но и качество работ и посевного материала. Конечно же, без старания, усердия и ответственного отношения к делу тоже не обойтись, да и техника должна быть готова к постоянным нагрузкам. С последней мне повезло. В прошлом году автопарк хозяйства пополнился шестью новыми сельхозмашинами и кормозаготовительным комбайном. На новом тракторе работать в удовольствие. Не зря ведь говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. А когда-то, 41 год назад, мне доверили Т-40, сейчас таких тракторов в хозяйствах уже нет. В нашем деле от состояния техники многое зависит, во время сева каждый день на счету.

Сергей Черняков родом из Рогини. Сразу после школы отучился в УПК на тракториста и пришел в родное хозяйство. Уже два года, как он находится на заслуженном отдыхе, но работу оставлять не собирается. Да и помощь семье лишней уж точно не будет. У Сергея Петровича трое детей: старший сын служит в милиции, средний работает начальником котельной в одном из хозяйств области, а дочь учится в школе.
– Нагрузка на нас сейчас большая, ведь желающих работать на земле от зари до зари не так уж и много, – рассказывает механизатор. – Молодежь боится трудностей, а нам, людям старшего поколения, с любыми трудностями справляться не впервой. Мы выросли на земле, привыкли вкладывать в нее все силы, работаем ответственно и с полной отдачей, а по-другому не умеем.

Иван Гавриленко, закончив внесение минеральных удобрений, также приступил к севу кукурузы. За плечами у него 31 год механизаторского стажа. Недаром ведь ему доверяют самые ответственные участки работы.

– Будущую профессию выбирал осознанно. Трактористом решил стать по примеру отца, – говорит Иван Иванович. – На селе механизаторы всегда были в почете, а прокатиться на тракторе для мальчишки было только в радость. Тяга к технике у меня была с детства, потому после школы пошел учиться в Костюковку в ПТУ №18 на тракториста. О том, где буду работать, не задумывался, ведь точно знал, что вернусь в родное хозяйство, где для молодежи в то время были созданы все условия. Женился, родились дети. Сын Дмитрий тоже в некотором роде связал свою жизнь с сельским хозяйством, отучившись в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже на техника-механика. Я привык к работе на земле и в чем-то другом себя уже не вижу. Казалось бы, придя домой, можно расслабиться и отдох-нуть, но, тем не менее, сажусь за руль мотоблока и возделываю приусадебный участок.

По мнению Ивана Гавриленко, земля не терпит лени. И если в нее ничего не вложишь, то и на урожай рассчитывать не приходится.

– В сельском хозяйстве легкого хлеба не бывает. На трудолюбивых руках все держится. Хочется, чтобы молодежь, как и мы в свое время, шла работать в аграрную сферу, чтобы было кому передать свой опыт. Ведь даже самые продвинутые технологии, если ты сидишь за компьютером, тебя не накормят, – отмечает механизатор. – Наша задача номер один – успеть вовремя посеять, защитить и подкормить будущий урожай. Думаю, что с ней мы справимся.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

 
 
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Сельхозпредприятия района приступили к севу кукурузы. И одни из первых – аграрии ОАО «Рогинь». Как отметил директор хозяйства Василий Андрианов,...
 
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