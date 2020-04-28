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«Дочь привозит бутли из Минска». Как деревня на сто дворов уже несколько лет живет без воды

28.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Погост-1 Солигорского района есть школа-сад, магазин «Евроопт», почта, амбулатория и даже клуб. Газ провели пять лет назад. Центральная улица в асфальте. Зато здесь практически нет воды. Не то что водопровода, даже в колодцах: ее либо нет вообще, либо есть — но для пищевых целей она непригодна. Без воды люди — а это около сотни дворов — живут не день, не неделю, не месяц и даже не год. Почему так случилось и появится ли в деревне вода, разбирался корреспондент TUT.BY.


Более ста лет назад это местечко считалось фольварком и принадлежало Доминику Радзивиллу.

Местные говорят, что колодцы стали мельчать еще в 90-х, но критической ситуация стала лет пять назад. Еще в ноябре 2015-го жители деревни обратились к местной власти с просьбой восстановить водоснабжение, которое, как они считают, нарушилось из-за работы ОАО «Беларуськалий». Людей выслушали, но проблему не решили до сих пор.

«В соседних деревнях централизованное водоснабжение, а нас уже не один год кормят завтраками»

На фото со спутника Погост-1 окружают каналы. Но, по словам местного жителя Валентина, вся вода по ним из деревни утекает на две насосные станции, а оттуда перекачивается в водохранилище для нужд «Беларуськалия».


Изображение Google Maps

— На трех рудоуправлениях используют флотационный метод переработки, при котором сильвинит и галит смачиваются огромным количеством воды. Из-за этого «высохли» близлежащие населенные пункты. Но если в соседних деревнях Погост-2, Тесово, Мирный, сделали централизованное водоснабжение, то нас уже не один год кормят завтраками, — говорит Валентин.

Проехав по мосту через реку Случь, и немного пропетляв по проселочной дороге, мы оказались в Погосте-1, около двухэтажного учебного заведения с детским садом и школой. Здесь воспитывается и обучается 72 ребенка. На рабочем месте застаем директора Наталью Гаврютину. Она считает, что никакой проблемы с водоснабжением нет.


— Все хорошо. У школы есть своя водонапорная башня с фильтрами (школьная насосная станция. — Прим. TUT.BY). Вода соответствует нормам. Ее разрешено использовать для приготовления пищи. Для питья мы берем бутилированную воду. В качестве спонсорской помощи её закупает ОАО «Горняк», наш бывший колхоз, Но мы, конечно, заинтересованы в строительстве водовода, — уточнила директор Погостского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Солигорского района Наталья Гаврютина.

«Дочь раз в неделю привозит воду из Минска»

Девяностолетняя Александра Максимовна, живет прямо за школой, в доме на улице Набережной. Оптимизм руководителя учебного заведения она не разделяет. После того как лет пять назад построили очередной канал и вода в ее колодце пересохла, бабушке приходится ходить с ведром к соседям, у которых собственная скважина, или ждать приезда дочери из столицы.


— В воде из скважины очень много железа и она годится лишь для огорода. Хорошо, что дочь раз в неделю привозит мне бутли из Минска с питьевой водой. Так бы пришлось покупать их в магазине, — говорит Александра Максимовна.

Некоторые колодцы до конца не высохли, в них осталась жидкость, но использовать ее можно только для бытовых нужд.


 — Я тоже живу на улице Набережная. У нас колодец на несколько домов. В нем, пожалуй, можно весной ведро набрать. Но такая вода пригодна лишь для хозяйственных нужд. Согласно проведенной центром гигиены и эпидемиологии экспертизе содержание железа в ней составляет 1,50 мг на литр, это пятикратное превышение нормы, — уточняет другая местная жительница Татьяна Делендик.

Более того, Чижевичский сельский исполнительный комитет, в состав которого входит Погост-1, направил жителям письмо с просьбой вывесить на колодце объявлении о запрете использовать воду.

Планировали сделать за счет бюджета

В 2015 году жители Погоста обратились за помощью к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Таисии Данилевич. Тогда она пообещала посодействовать в вопросе водоснабжения. Сейчас Таисия Ивановна уже вышла на заслуженный отдых, однако о своем обещании помнит.


— Солигорский райисполком планировал включить Погост-1 в программу «Чистая вода», чтобы к 2020 году там сделать водовод за счет бюджетных средств. Я сложила свои полномочия в 2016-м, но, в любом случае, новый депутат должен был все проконтролировать, — сказала она.

Кстати, строительство сетей и сооружений водоснабжения в деревне Погост-1 было включено в областную программу по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на 2011−2015 годы, утвержденную решением Минского областного Совета депутатов еще в декабре 2011 года.

Чуда не случилось. Из-за нехватки бюджетных средств водовод так не построили. Что происходило дальше, рассказала нам председатель Чижевичского сельского исполнительного комитета Галина Бань.

В конце 2018-го жителям Погоста предложили делать водовод собственными силами, сославшись на президентский Указ № 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)». Согласно ему вести сети в районе, где не выделяются новые участки, можно только за счет застройщиков (граждан) или обслуживающей организации. У местного Водоканала средств не оказалось.


Рассматривали вариант бурения около домов скважин. Но, по словам Галины Бань, на глубине до 20 метров вода — с превышением нитратов, ниже — с превышением железа, причем не только в Погосте-1. Такая ситуация наблюдается во всех 34 населенных пунктах, входящих в состав сельсовета.

— В январе 2019 года от имени жителей я обратилась к члену Совета Республики, генеральному директору ОАО «Беларуськалий» Ивану Ивановичу Головатому. Договорились, что предприятие выступит заказчиком по проектированию и строительству водовода от существующей скважины в деревне Тесово, — рассказывает председатель сельисполкома.


Подключиться к водоводу можно будет через специальные колодцы. Их намерены сделать на улицах Тесовской, Зиновьева (около школы) и Слуцкой. Оттуда люди уже будут тянуть трубы за свой счет.

Жители Погоста посчитали, что это обойдется им во внушительную сумму — чуть ли не 40 рублей за метр. То есть девяностолетней Александре Максимовне, чей дом находится метрах в ста от школы, придется заплатить около 4000 рублей. Откуда взять такие деньги, когда пенсия всего 400 рублей?

— Сумма явно завышена. Да и вариант удешевления работ я предложила населению на одном из собраний — сделать товарищество и тянуть общую трубу на каждую улицу, — объясняет председатель.


Галина Бань отмечает, что взаимосвязь между работами «Беларуськалия» и снижением грунтовых вод не выявлена, однако компания все равно пошла навстречу людям, решив построить водовод за свой счет.

В свою очередь жители Погоста-1 уверены, что взаимосвязь тут прямая, поэтому справедливо было бы подвести воду туда, где она и была раньше — к их колодцам.

Сроки до сих пор не оговорили

Проектирование водовода уже ведется. Однако его сроки затягиваются из-за ряда факторов.

— Несколько месяцев пытались договориться с тремя жителями деревни Погост-1, чтоб по их участкам провести сети. Они в итоге так и не согласились. Пришлось менять проект. Сейчас его согласовывают с РУП «Минскавтодор-Центр», так как труба пойдет под трассой республиканского значения Р55. Сроки строительства мы не оговаривали с «Беларуськалием», но они стараются сделать все максимально быстро, — уверяет Галина Бань.


TUT.BY обратился к заместителю генерального директора по идеологической работе и кадрам ОАО «Беларуськалий» Михаилу Севруку с просьбой прокомментировать предположения местных жителей о взаимосвязи между строительством каналов и наличием воды в колодцах, а также уточнить сроки прокладки водовода. Михаил Александрович обещал ответить на наши вопросы 23 апреля, однако ни мы не получили комментарий ни 23-го, ни 24-го.TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще в ноябре 2015-го жители деревни Погост-1 обратились к представителям местной власти с просьбой восстановить водоснабжение, которое нарушилось из-за работы ОАО...
 
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