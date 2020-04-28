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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День поминовения предков, который объединяет поколения. В Беларуси - Радуница У белорусов сегодня особенный день - Радуница. Это светлая дата, когда объединены церковный и народный календари. По древней традиции мы каждый год во второй...

У белорусов сегодня особенный день - Радуница. Это светлая дата, когда объединены церковный и народный календари. По древней традиции мы каждый год во второй вторник после Пасхи вспоминаем усопших. В храмах служат молебен, а родные навещают могилы предков. На особый режим работы перешла дорожная милиция. Чтобы избежать заторов вблизи погостов, трафик контролируют инспекторы ГАИ. Например, в районе Московского кладбища изменение движения пока не понадобилось. Транспортный поток равномерный. Здесь экипажи ГАИ несут службу с 7 утра. Не стоит сегодня забывать о мерах личной безопасности. Провести поминальную трапезу рекомендуется дома. Также следует минимизировать встречи с близкими, отметили в Минздраве.