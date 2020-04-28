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Нефтевалютные колебания подстегнули активность на рынке недвижимости

28.04.2020 14:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По данным Национального кадастрового агентства госкомимущества, за первый квартал 2020-го в Беларуси продано более 12 тысяч квартир, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена квадратного метра установилась на уровне 1400 долларов в новостройках, вторичка на 70 условных единиц дешевле. И продолжает снижаться. Эксперты считают, что в этом направлении скоро пойдут и застройщики. 


Изменилось и распределение сделок по комнатам


Если в последние 4 года в столице чаще всего покупали однокомнатные квартиры, а с увеличением количества жилых зон процент сделок падал, то за первые 3 месяца этого года акцент сместился в сторону жилья с тремя и более комнатами. В первом квартале была продана самая дорогая квартира в столице. Ее площадь - более 260 квадратных метров, а цена около миллиона 700 тысяч долларов.

 
 
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По данным Национального кадастрового агентства госкомимущества, за первый квартал 2020-го в Беларуси продано более 12 тысяч квартир, что почти на треть больше, чем за...
 
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