|
«Зачем мужчинам соски? А зачем нам всем пупок?» Маммологи - о своей работе и пациентах
28.04.2020 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правда ли, что капуста поможет увеличить грудь? Что будет, если носить бюстгальтер не по размеру? Чем больше грудь, тем выше вероятность рака молочной железы? Мы задали эти вопросы врачам-маммологам. А еще узнали, какие симптомы должны насторожить женщину, как часто нужно обследоваться и что делать, чтобы сохранить здоровье молочных желез.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поговорили о мифах, с которыми маммологи сталкиваются на работе, методах самолечения и симптомах, которые должны насторожить женщину.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)