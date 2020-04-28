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«Зачем мужчинам соски? А зачем нам всем пупок?» Маммологи - о своей работе и пациентах

28.04.2020 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правда ли, что капуста поможет увеличить грудь? Что будет, если носить бюстгальтер не по размеру? Чем больше грудь, тем выше вероятность рака молочной железы? Мы задали эти вопросы врачам-маммологам. А еще узнали, какие симптомы должны насторожить женщину, как часто нужно обследоваться и что делать, чтобы сохранить здоровье молочных желез.

 
 
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Поговорили о мифах, с которыми маммологи сталкиваются на работе, методах самолечения и симптомах, которые должны насторожить женщину.
 
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