«Зачем мужчинам соски? А зачем нам всем пупок?» Маммологи - о своей работе и пациентах

Источник материала: Tut.by

Правда ли, что капуста поможет увеличить грудь? Что будет, если носить бюстгальтер не по размеру? Чем больше грудь, тем выше вероятность рака молочной железы? Мы задали эти вопросы врачам-маммологам. А еще узнали, какие симптомы должны насторожить женщину, как часто нужно обследоваться и что делать, чтобы сохранить здоровье молочных желез.