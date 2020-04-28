|
После победы над коронавирусом общество столкнется с сильно возросшим уровнем бедности
28.04.2020 13:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом заявила генеральный секретарь благотворительной католической организации "Каритас" в Испании Наталия Пейро. Сейчас оценить степень урона для самого малообеспеченного слоя населения трудно. А с возвращением к нормальной жизни распространение бедности будет становиться все более очевидным. Сейчас эксперты ЕС призывают национальные органы социальной защиты выделить базовый доход всем нуждающимся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявила генеральный секретарь благотворительной католической организации "Каритас" в Испании Наталия Пейро. Сейчас оценить степень урона для самого...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)