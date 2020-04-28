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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После победы над коронавирусом общество столкнется с сильно возросшим уровнем бедности Об этом заявила генеральный секретарь благотворительной католической организации "Каритас" в Испании Наталия Пейро. Сейчас оценить степень урона для самого...

Об этом заявила генеральный секретарь благотворительной католической организации "Каритас" в Испании Наталия Пейро. Сейчас оценить степень урона для самого малообеспеченного слоя населения трудно. А с возвращением к нормальной жизни распространение бедности будет становиться все более очевидным. Сейчас эксперты ЕС призывают национальные органы социальной защиты выделить базовый доход всем нуждающимся.