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Каламондины, инжир и другие агроэксперименты. На севере страны ждут особый фруктовый урожай

28.04.2020 14:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда привычные для Беларуси огурцы, томаты или перцы растут по соседству с экзотическими каламондинами или инжиром, уже входит в норму для наших фермеров даже на севере страны. В одном из хозяйств Чашникского района большую территорию также отвели под фруктовый сад. 

О витаминном эксперименте репортаж Марины Романовской. Спелые фрукты на стол прямо с ветки. Витаминный заряд, рассказывает хозяйка усадьбы Лариса Иванова, ее семья  получает круглый год. Не успеет закончиться сезон мандаринов, на подходе бананы. Бананы, каламондины, чайное дерево… Большинство растений, а здесь их несколько десятков видов, быстро адаптировались к условиям в оранжерее. Самым капризным оказался инжир. Но плодов хозяйка все-таки дождалась. Урожай ожидается летом. 


Круглый год в оранжерее +20


Не остаются без витаминов и гости усадьбы. К слову, туристический сезон благодаря кусочку лета на двенадцати сотках здесь также круглогодичный. Даже когда за окном устойчивый минус, в зимнем саду стабильно плюс двадцать. Оптимально, когда хочется хотя бы ненадолго оказаться на шезлонге
под пальмами.  


Постоянного ухода требует большой фруктовый сад 


Постоянного ухода требует и большой сад. Полив, подкормка, обрезка веток. К слову, осваивать азы садоводства и агрономии  хозяйке усадьбы пришлось с нуля. С легкой руки некогда городской жительницы территория усадьбы стала настоящим оазисом.  Сейчас работы особенно много в теплицах. К слову, именно с выращивания огурцов, томатов и перцев, начиналась история райского уголка в обычной белорусской деревне.  Насколько удачным оказался эксперимент, можно судить по урожаю - только персиковый сад дает по триста килограммов сочных плодов.  

 
 
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Когда привычные для Беларуси огурцы, томаты или перцы растут по соседству с экзотическими каламондинами или инжиром, уже входит в норму для наших фермеров даже на...
 
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