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Круглый год в оранжерее +20





Постоянного ухода требует большой фруктовый сад

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каламондины, инжир и другие агроэксперименты. На севере страны ждут особый фруктовый урожай Когда привычные для Беларуси огурцы, томаты или перцы растут по соседству с экзотическими каламондинами или инжиром, уже входит в норму для наших фермеров даже на...

Когда привычные для Беларуси огурцы, томаты или перцы растут по соседству с экзотическими каламондинами или инжиром, уже входит в норму для наших фермеров даже на севере страны. В одном из хозяйств Чашникского района большую территорию также отвели под фруктовый сад.О витаминном эксперименте репортажСпелые фрукты на стол прямо с ветки. Витаминный заряд, рассказывает хозяйка усадьбы Лариса Иванова, ее семья получает круглый год. Не успеет закончиться сезон мандаринов, на подходе бананы. Бананы, каламондины, чайное дерево… Большинство растений, а здесь их несколько десятков видов, быстро адаптировались к условиям в оранжерее. Самым капризным оказался инжир. Но плодов хозяйка все-таки дождалась. Урожай ожидается летом.Не остаются без витаминов и гости усадьбы. К слову, туристический сезон благодаря кусочку лета на двенадцати сотках здесь также круглогодичный. Даже когда за окном устойчивый минус, в зимнем саду стабильно плюс двадцать. Оптимально, когда хочется хотя бы ненадолго оказаться на шезлонгепод пальмами.Постоянного ухода требует и большой сад. Полив, подкормка, обрезка веток. К слову, осваивать азы садоводства и агрономии хозяйке усадьбы пришлось с нуля. С легкой руки некогда городской жительницы территория усадьбы стала настоящим оазисом. Сейчас работы особенно много в теплицах. К слову, именно с выращивания огурцов, томатов и перцев, начиналась история райского уголка в обычной белорусской деревне. Насколько удачным оказался эксперимент, можно судить по урожаю - только персиковый сад дает по триста килограммов сочных плодов.