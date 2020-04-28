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Временный запрет на посещение лесов введен в 84 районах Беларуси
28.04.2020 13:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Полностью закрыты массивы Брестской, Гомельской и Гродненской областей. В столичном регионе запрет коснулся уже 19 районов. Верхнедвинский первым из Витебской области попал в этот список. Основная причина возгораний - человеческий фактор. Поэтому ходить в лес временно запрещено. Напомним, за нарушение ограничительных мер предусмотрен штраф.
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Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Полностью закрыты массивы Брестской, Гомельской и Гродненской областей. В столичном регионе запрет коснулся уже...
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