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Бытовую и медицинскую технику передало витебское многопрофильное предприятие медучреждениям областного центра
28.04.2020 13:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлаготворительная акция получила поддержку трудового коллектива. Микроволновые печи предназначены для больниц, а термостаты распределили по медицинским лабораториям. Предприятие будет и дальше по мере сбора средств закупать и передавать необходимую технику для больниц.
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Бытовую и медицинскую технику передало витебское многопрофильное предприятие медучреждениям областного центра
Благотворительная акция получила поддержку трудового коллектива. Микроволновые печи предназначены для больниц, а термостаты распределили по медицинским...
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