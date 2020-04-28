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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О том, как развиваются пострадавшие после чернобыльской трагедии белорусские земли, в новой серии проекта "На контроле Президента" Радиационная обстановка на сельхозземлях Беларуси значительно улучшилась - сообщили в Минсельхозпроде. На начало года загрязненных цезием-137 площадей стало...

Радиационная обстановка на сельхозземлях Беларуси значительно улучшилась - сообщили в Минсельхозпроде. На начало года загрязненных цезием-137 площадей стало меньше почти на 600 тысяч гектаров. В равных пропорциях это связано с проведением защитных мер и природными факторами распада. Для агрохимического и радиологического обследования в Беларуси достаточно эффективно работает служба контроля. Она насчитывает более полутысячи лабораторий и подразделений. О том, как развиваются пострадавшие после чернобыльской трагедии белорусские территории, смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента" в среду после