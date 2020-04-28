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О том, как развиваются пострадавшие после чернобыльской трагедии белорусские земли, в новой серии проекта "На контроле Президента"

28.04.2020 13:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Радиационная обстановка на сельхозземлях Беларуси значительно улучшилась - сообщили в Минсельхозпроде. На начало года загрязненных цезием-137 площадей стало меньше почти на 600 тысяч гектаров. В равных пропорциях это связано с проведением защитных мер и природными факторами распада. Для агрохимического и радиологического обследования в Беларуси достаточно эффективно работает служба контроля. Она насчитывает более полутысячи лабораторий и подразделений. О том, как развиваются пострадавшие после чернобыльской трагедии белорусские территории, смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента" в среду после "Панорамы".

 
 
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Радиационная обстановка на сельхозземлях Беларуси значительно улучшилась - сообщили в Минсельхозпроде. На начало года загрязненных цезием-137 площадей стало...
 
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