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Изменение дорожного движения на время Радуницы

28.04.2020 13:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для тех, кто все же решит сегодня посетить погосты, следует обратить внимание на изменение дорожного движения. Так, в районе автодороги Колодищи - Заславль, прилегающем к Северному кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с трассой Р-58 в направлении к деревне Заболотье организовано одностороннее движение. Автомобили, которые будут заезжать со стороны транспортной развязки МКАД в деревне Цна, направят в объезд по дорогам Дубовляны - Боровляны - Королев Стан и Минск - Калачи - Мядель.

Подъезд к Михановичскому кладбищу со стороны Минска будет через населенный пункт Михановичи. Выезд с кладбища - по автодороге Асеевка - Михановичи и Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое. ГАИ предупреждает: стояночных мест немного, поэтому машины будут размещать или на территории кладбища, или на обочинах.

Изменено и движение возле Западного кладбища. Госавтоинспекция рекомендует подъезжать по автодорогам М-6 и Р-65 через деревню Старое Село, а затем по автодороге МКАД - Городище - Старое Село. Предусмотрен и подъезд через деревню Птичь.
 
Теги: Минск
 
 
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Для тех, кто все же решит сегодня посетить погосты, следует обратить внимание на изменение дорожного движения. Так, в районе автодороги Колодищи - Заславль,...
 
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