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Сегодня у белорусов Радуница

28.04.2020 13:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это светлая дата, когда объединены церковный и народный календари. По древней традиции мы каждый год во второй вторник после Пасхи вспоминаем усопших. Православные верующие разделяют с предками радость Воскресения Христова. Согласно традициям, белорусы в этот день пекли драчену, готовили кутью и красили яйца. На протяжении недели многие уже навели порядок на могилах, сегодня же важна молитва и милостыня за родные души. В храмах в этот день проводят литургии и служат панихиды. Православным рекомендуют провести поминальную трапезу дома. Отказаться от массовых посещений кладбищ советуют и в Минздраве.
 
 
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Это светлая дата, когда объединены церковный и народный календари. По древней традиции мы каждый год во второй вторник после Пасхи вспоминаем усопших....
 
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