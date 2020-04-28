Минобр: Аттестацию планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с учащимися

Источник материала: Tut.by

В Минобразования считают, что студенты и школьники должны лично присутствовать на аттестации. Об этом в передаче «В обстановке мира» на СТВ заявил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Сейчас эти вопросы прорабатываются.



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— Есть текущая аттестация, то бишь, зачеты, экзамены, есть итоговая аттестация. Во-первых, аттестация, для того чтобы мы говорили о качестве образования, она, это определено и в кодексе, должна проводиться с личным участием обучающегося. Что такое личное участие? Давайте посмотрим на этот аспект. Личное участие, можно было бы, погорячившись, заявить, что это участие и в удаленном формате, когда личность видна, когда на камеру изображается лицо студента, когда можно, например, с помощью каких-то средств биометрии определить, что это он. Но с нашей точки зрения, этого недостаточно. Личное участие — это демонстрация личных знаний, — заявил представитель ведомства.

На сегодняшний день, по мнению чиновников, нет технологической возможности проводит аттестацию по-другому, а также гарантий обеспечения качества образовательного процесса.

— Аттестацию мы планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся. Но в обязательном порядке, это системное решение уже принято, реализуется, мы будем фактически устранять возможность для массовых скоплений людей, устранять возможность для того, чтобы были в больших количествах контакты. Это всё возможно.

В ведомстве рассматривают варианты составления графиков экзаменов так, чтобы студенты приходили в разное время, планируется использование больших аудиторий.

Что касается школьников, то тут подход будет схожим.

— Если дети не ходят на занятия, этим самым предотвращая и для себя, и для своих близких возможность контактировать, например, с людьми, которые, допустим, имеют заболевания, даже в скрытой форме, но на аттестацию, все-таки, они должны прийти. А наша задача, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения — обеспечить максимально безопасные условия, обеспечить условия, когда нет этих массовых скоплений. И здесь, опять же, решения видятся.

21 апреля замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай заявил , что школьников могут аттестовать по итогам оценок, которые они получили в трех четвертях.

25 апреля учителя написали открытое письмо министру образования, где просят пересмотреть подход к аттестации по итогам четвертой четверти для учеников, которые учатся дома. Учителя обращают внимание, что учебу детей реально оценить, выставить оценку за четвертую четверть и учитывать ее при годовой аттестации. В Минобразования ответили, что «конкретныы мер по организации учебного процесса проводятся в русле ранее выработанных, одобренных и озвученных президентом решений».

В этот же день зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран, который курирует вопросы образования в Минске, пояснил, что решение по аттестации планируют принять после 4 мая.