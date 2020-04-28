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В Минобороны Беларуси рассказали, почему отменили тренировку роты почетного караула
28.04.2020 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 апреля в Минске планировалась тренировка сводной роты почетного караула,
Изначально 27 апреля был резервным днем для тренировки, такие дни не всегда используются, пояснила TUT.BY официальный представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик.
— Вчерашний день был резервный. Подготовка к параду — живой процесс. Иногда есть необходимость в резервных тренировках, иногда нет. Когда тренировки планировались, еще не был объявлен график выходных в стране. В связи с выходными тренировку эту отменили. Следующая тренировка запланирована на четверг, 30 апреля, — рассказала представитель ведомства.
Напомним, в Минске 9 мая пройдет парад на День Победы. Ранее президент
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Утром 28 апреля пользователи TUT.BY сообщили, что репетиции не было. В Минобороны пояснили почему.
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