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Научное исследование к 500-летию Жировичского монастыря





Заканчиваются ремонтные работы старейшего братского корпуса и колокольни

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жировичский монастырь в мае отметит 500 лет со дня основания 500 лет со дня основания в мае отметит один из древнейших православных центров Беларуси - Жировичский монастырь. А ведь еще совсем недавно история зарождения...

500 лет со дня основания в мае отметит один из древнейших православных центров Беларуси - Жировичский монастырь. А ведь еще совсем недавно история зарождения обители не имела под собой документальной основы. Больше была похожа на легенду и миф. Найденные в Европе рукописные источники на латинском языке легенду сделали былью. Установлена и личность основателя. О первоисточниках и их изучении -175 страниц древней, малоизученной истории монастыря в Жировичах. Научное исследование "Милости источник" вышло к 500-летию обители и его еще официально не презентовали. Два года работы в европейских архивах и отделах рукописных источников библиотек Польши, Франции позволили выявить редчайшие документы, с которых и началась история православного центра.Монастырь основывает Александр Солтан. Такова была специфика церковной жизни Великого Княжества Литовского - большинство храмов и монастырей находилось в частной собственности. История одного из древнейших православных центров описана еще в одном научном труде. Его автор - настоятельница Гродненского женского монастыря, которая жила в Жировичах, общалась с насельниками и о духовной жизни в атеистический период знает многое. За свою историю монастырь пережил много - его передавали другим конфессиям, разоряли и опустошали. Но он все время возрождался. Масштабные восстановительные работы в обители начались уже в независимой Беларуси. Реставрация древних культовых строений не прекращается и сегодня.К юбилею возле монастыря установят памятник святому Серафиму Жировичскому, подвижнику, который возрождал духовную жизнь в оккупированной Беларуси, за что впоследствии получил 10 лет лагерей и умер в ссылке. Захоронен в братской могиле. С тех мест в Жировичи доставлена капсула с землей. Она будет заложена в основание памятника.Восстанавливают на период последнего преобразования - 19 век. В мае она зазвучит новым голосом. В Жировичи должны прибыть новые колокола. В проекте - восстановление главного монастырского храма - Успенского собора. Восстанавливать собор будут как изнутри, так и снаружи - фасад, лепнину, оконные проемы, витражи. В планах - укрепление декоративных элементов и, конечно же, исследуют иконостас. Это единственный в Беларуси деревянный иконостас 17 века в такой сохранности.