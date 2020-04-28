ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жировичский монастырь в мае отметит 500 лет со дня основания

28.04.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

500 лет со дня основания в мае отметит один из древнейших православных центров Беларуси - Жировичский монастырь. А ведь еще совсем недавно история зарождения обители не имела под собой документальной основы. Больше была похожа на легенду и миф. Найденные в Европе рукописные источники на латинском языке  легенду сделали былью.  Установлена и личность основателя.  О первоисточниках и их изучении - Елена Бормотова 

175 страниц древней, малоизученной истории монастыря в Жировичах. Научное исследование "Милости источник" вышло к 500-летию обители и его еще официально не презентовали. Два года работы в европейских архивах и отделах рукописных источников библиотек Польши, Франции позволили выявить редчайшие документы, с которых и началась история православного центра. 


Научное исследование к 500-летию Жировичского монастыря 

Монастырь основывает Александр Солтан. Такова была специфика церковной жизни Великого Княжества Литовского - большинство храмов и монастырей находилось в частной собственности. История одного из древнейших православных центров описана еще в одном научном труде. Его автор - настоятельница Гродненского женского монастыря, которая жила в Жировичах, общалась с насельниками и о духовной жизни в атеистический период знает многое. За свою историю монастырь пережил много - его передавали другим конфессиям, разоряли и опустошали. Но он все время возрождался. Масштабные восстановительные работы в обители начались уже в независимой Беларуси. Реставрация древних культовых строений не прекращается и сегодня.


Жировичский монастырь в мае отметит 500 лет со дня основания


К юбилею возле монастыря установят памятник святому Серафиму Жировичскому, подвижнику, который возрождал духовную жизнь в оккупированной Беларуси, за что впоследствии получил 10 лет лагерей и умер в ссылке. Захоронен в братской могиле. С тех мест в Жировичи доставлена капсула с землей. Она будет заложена в основание памятника.


Заканчиваются ремонтные работы старейшего братского корпуса и колокольни


Восстанавливают на период последнего преобразования - 19 век. В мае она зазвучит новым голосом. В Жировичи должны прибыть новые колокола. В проекте - восстановление главного монастырского храма - Успенского собора. Восстанавливать собор будут как изнутри, так и снаружи - фасад, лепнину, оконные проемы, витражи. В планах - укрепление декоративных элементов и, конечно же, исследуют иконостас. Это единственный в Беларуси деревянный иконостас 17 века в такой сохранности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
500 лет со дня основания в мае отметит один из древнейших православных центров Беларуси - Жировичский монастырь. А ведь еще совсем недавно история зарождения...
 
Новости дня
Новости общества
 
В рассрочку без первого взноса можно приобрести квадратные метры в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика