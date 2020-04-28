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В рассрочку без первого взноса можно приобрести квадратные метры в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"
28.04.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРешить квартирный вопрос стало проще. Крупнейший застройщик Беларуси расширил свое эксклюзивное предложение на рынке недвижимости. В рассрочку без первого взноса теперь можно приобрести квадратные метры и в жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Кроме того тех, кто воспользуется покупкой онлайн, ждет скидка до 10 тысяч рублей. О выгодных метрах - материал Юлии Токарь.
Зеленый оазис в центре столицы - именно так можно назвать полюбившийся уже многим жилой комплекс "Парк Челюскинцев"
Ведь прямо под окнами у новоселов 170 гектаров хвойного леса. Сейчас в комплексе возводят два дома "комфорт-класса". Первый сдадут в следующем году, предусмотрена эксплуатируемая крыша, подземный паркинг и двухэтажный детский сад на 90 мест. Второй дом сдается уже в ноябре. Здесь есть и квартиры-мечты с открытыми террасами.
Только сейчас от крупнейшего застройщика страны действует эксклюзивная акция "Покупайте сейчас - платите потом". В "Парке Челюскинцев" предоставляется длительная беспроцентная рассрочка на 4 года, в комплексе "Маяк Минска" на готовые квартиры - сроком до 5 лет. Таким образом, стоимость квартиры в "Маяке Минска" делится на 60 равных частей, в "Парке Челюскинцев" - на 48. Не нужны справки о доходах, не нужны -поручители.
"Маяк Минска" - это первый в столице комплекс, который возводится по принципу "город в городе"
Рядом все социальные объекты - детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане. Станция метро "Восток" в шаговой доступности. А лучшим местом для прогулок станут бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном "Дана Танец" и зеленые аллеи вдоль набережной Слепянской водной системы. Кстати, она видна из окон домов комплекса. Как и одна из главных архитектурных достопримечательностей Европы - Национальная библиотека.
Стать владельцем квартиры премиум-класса можно и нужно прямо сейчас. Все дома в единой художественной стилистике уже построены. "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" ждут. И важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр страны "Дана Молл". Стоит отметить, что постепенно покупателей здесь становится все больше. Сейчас как раз - время скидок и лучших предложений! И как дополнительную степень защиты, на входе посетителям предлагают медицинские маски - бесплатно. Нынешняя акция не отменяет и действие других. Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30 % стоимости квартиры, "платежные каникулы" - на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос нужно уплатить только через полгода. А тем, кто готов внести более половины стоимости квартиры - будет предложена дополнительная скидка! А чтобы не только себя обезопасить, но и сэкономить на приобретении квадратных метров, можно, не приезжая в офис продаж, воспользоваться выгодным предложением. Купить квартиру онлайн и сэкономить до 10 тысяч рублей.
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В рассрочку без первого взноса можно приобрести квадратные метры в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"
Решить квартирный вопрос стало проще. Крупнейший застройщик Беларуси расширил свое эксклюзивное предложение на рынке недвижимости. В рассрочку без первого...
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